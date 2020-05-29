遠航張綱維躲黑道追債可能逃亡 延押2個月

遠東航空公司董事長張綱維延押2個月。 圖／本報資料照 遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產，偵查中被聲請羈押禁見獲准，張押期將屆，檢察官本周向法院聲請延押；台北地院今天開庭，認掏空案犯罪金額高達數十億元，張綱維仍有羈押必要，裁定自下月2日起羈押禁見2月。

裁定指出，張綱維涉犯證券交易法申報公告不實罪、刑法行使業務登載不實文書罪、詐欺得利、背信罪、商業會計法填製不實會計憑證帳冊罪、民用航空法未經核准結束營業罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、湮滅證據之虞，今年4月2日羈押禁見。

依聲請延押卷內證據，張綱維經限制住居後，未實際居住，違背限制住居命令，他長期經營包括航空公司在內的多家公司，國內外人脈、資力甚豐，有逃亡能力，且突然提領大量現金，將名畫等財產搬至親友住處，有隱匿資產、籌款安頓親友而準備逃亡的可能。

裁定說，張綱維還自陳在躲避地下錢莊及黑道追債、有生命危險，可見他已無法面對債權人的鉅額求償，另有逃亡之虞。

法官認為，遠航掏空案繁雜，有多位共犯存在，加上犯行跨及好幾年，犯罪金額高達數十億元，重整資料及財務資料也繁多，但張綱維與關係人的陳述或相互推諉，或混淆不清，有事實證明他有勾串共犯、證人之虞。