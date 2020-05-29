八仙案首判賠 22歲少女獲賠717萬元
八仙塵爆造成15人死亡、484人受傷，其中全身體表面積有53%、2至3度燒傷的22歲林姓女子向主辦單位求償，今獲士林地院判賠717萬餘元；她也是該事件中首例獲賠的被害者，目前還有18件民事損害賠償官司進行中。
玩色創意國際公司、瑞博國際整合行銷公司，是八仙塵爆中的派對舉辦單位；千祥公司負責派對燈光、舞台特效；八仙樂園負責出租場地；盧姓男子是使用二氧化碳鋼瓶氣體、噴射舞台炒熱氣氛者。
判決指出，呂是玩色、瑞博負責人，2015年6月27日，他向八仙水上樂園租借「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」、「歡樂海岸」及鄰近區域，用來搭建舞台、舞池，舉辦「彩色派對—八仙水陸戰場」。
未料當晚8點半，在舞台炒熱氣氛的盧操作不慎，導致紫色色粉噴入高溫電腦燈，遭引燃後，火光向上飄出，瞬間引燃舞台前方至舞池的高濃度粉塵雲，引發連環爆燃。
林女當下嚴重燒傷，送醫後體表面積有53%的2至3度燒傷，醫院一度發出病危通知，幸經後續治療，她的傷勢慢慢好轉。
林事後向玩色、瑞博、千祥、八仙及盧男求償1262萬9604元。不過士林地院法官認為，千祥並無經營派對，八仙僅是出租者，皆不須賠償；另盧及同樣持二氧化碳鋼瓶噴射舞台的沈姓男子，2人未能預見電腦燈表面溫度可能引燃色粉，也無須賠償。
八仙也抗辯，其僅負責出租場地，並無經營派對；沈男、盧男表示，呂沒有告知色粉在戶外有引發塵爆可能，無法預見塵暴發生，非故意也非過失。
林女的千萬求償金中，有567萬4055元是針對玩色、瑞博，包括醫療損失及精神賠償。法官認為，玩色、瑞博使用二氧化碳鋼瓶氣體噴射舞台上色粉堆，且未隔離色粉與電腦燈，導致引燃色粉。
另外，玩色2013年舉辦西子灣彩色派對，當時經新聞報導可能引發粉塵爆炸，呂還對此聲明回應，理應了解粉塵濃度與火源或高溫相互作用的危險性，也知燈具溫度有引爆粉塵可能。
法官審酌，玩色、瑞博須賠償林567萬4055元；由於其在該派對獲利420萬元，應再付150萬元懲罰性賠償金，共須賠林717萬4055元；主辦人呂忠吉須連帶賠償其中567萬餘元。
八仙塵爆後，士林地檢署接下關懷死、傷者及其家屬的任務，每月舉辦1次聚會，主題如法律座談，讓其了解爭取權益流程；未來不排除加入藝術、音樂、肢體伸展課程，盼受害者能在精神上得到滿足。
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