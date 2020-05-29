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蔡英文「論文門」案張惇涵挨告 法官勸他：不要自己扛

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

總統府發言人張惇涵。 圖／擷取自張惇涵臉書
總統府發言人張惇涵。 圖／擷取自張惇涵臉書
總統府發言人張惇涵就總統蔡英文博士學位疑雲開記者會護駕，指台大新聞研究所前所長彭文正的評論不實、揚言提告，彭自訴張加重誹謗；台北地院今天開庭，張辯稱，有關彭文正的新聞稿是自己寫的，沒有經過蔡英文同意，但法官勸張「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任」。

彭文正在法庭說，他在台大新研所任教20年、擔任過所長，學經歷網站上都有，沒有封存，也是第一屆檢察官評鑑委員會發言人，張惇涵以新聞稿抹黑他，如同指控醫師沒醫德、開錯藥、打錯針，如同指控法官枉法裁判，對專業人士的傷害，莫此為甚。

張惇涵有備而來，唸了一段彭文正著作裡的話回擊。張說，彭文正的書中有一段話稱「台灣的新聞需要從上到下的道德與品格自持，而非以要求低成本、高收視為目標，不斷地走偏鋒」，發言棉裡藏針。

彭文正提自訴指出，張惇涵明知蔡英文有沒有在35年前取得英國倫敦大學博士學位，屬於蔡的私人事務，與發言人一職無涉，卻因蔡英文深陷論文案風暴，在2019 年9月12日開記者會時踰越權限，指責、傳述毀壞彭文正的名譽，犯加重誹謗罪。

法院今天開庭，張惇涵稱，蔡英文是國家元首，他則負責新聞聯絡、輿情分析，基於對事實的查核才本於法定職責對外說明論文案；張說，因當天輪值撰寫新聞稿， 於是發布事實，但寫新聞稿寫作與蔡英文總統無關，內容並不需要經過總統的同意。

法官卓育璇問張惇涵發稿前有無查證？張答，總統府曾說明蔡英文有申請博士證書，且府方發言人臉書也有揭示蔡英文在倫敦政經學院的學生紀錄表，蔡英文1984年畢業證書影本可輕易查詢，他是本於認知才發布新聞，不過，張的回答引起法官反問「難道僅憑影本就要相信你嗎？」、「提出正本很困難嗎？」

彭文正的律師團追問張惇涵要告彭文正、是否蔡英文同意？法官認為與案情有關，勸張說「事實怎樣就怎樣，不要自己扛責任」，隨後，張惇涵說，會在記者會稱要告彭文正，是因對賀德芬教授提告之後，蔡英文有授權對論文案有不實指控、且嚴重者可以提告，但新聞稿仍與蔡英文無關。

庭畢前，彭文正的律師團聲請函調蔡英文向倫敦政經學院申請補發證書、1983年口試委員會等相關歷史紀錄，並向教育部函調蔡英文1984年3月申請擔任副教授提出、現列「密等」的論文；張淳涵的律師團方面則表示，兩周內以書狀說明意見。本案候核辦。

彭文正自訴張惇涵加重誹謗罪今天出庭。記者王聖藜／攝影
彭文正自訴張惇涵加重誹謗罪今天出庭。記者王聖藜／攝影

蔡英文 記者會 倫敦
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