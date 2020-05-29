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通姦定罪看法官？王傳家沒「接合」無罪 警被口交卻判刑

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔賴佩璇／台北即時報導

一般要構成刑法通姦罪，多採男女性器相結合說，但外遇者偷來暗去，配偶要「抓姦」有難度，即便高度懷疑另一半出軌，卻束手無策、找不到鐵證。前職棒球員王傳家被控與杜姓女球迷婚外情，胡姓元配帶徵信社抓姦、蒐證，胡女控兩人妨害家庭罪，但一、二審都以無法證明兩人性器接合而判無罪。但相反的，高雄林姓警員被小三「口交」，被高院高雄分院判4月徒刑定讞。

已婚的林姓警員2012年10月與王姓情婦到汽車旅館，王女為他口交，林妻接獲徵信社通知到場，但攔堵未果，最後在房間垃圾桶找到衛生紙，交給楠梓警方。刑事局鑑定比對，其中一團衛生紙上的精斑的精子細胞檢出男性DNA-STR型別與林相符；同一處精斑上皮細胞層檢出女性DNA-STR型別則與與王女一樣。

林和王女否認行為構成「通姦」、「相姦」罪，只承認有口交，否認「性交」。王女因月經來潮，林因此要求她口交，認為可逃過通姦罪。

但高院高雄分院認為刑法通姦罪客觀上未限於以男女間性器接合為構成要件，認為若他人口含自己配偶性器，或以性器供自己配偶吸吮就能容許，顯然不合理。高雄高分院認為與配偶以外之人，藉口交、肛交等以男女性器接合「以外方式」所為的性行為，客觀上如可認為已經侵害夫妻雙方互負忠誠義務，也該當通姦、相姦罪。

不過多數的判決仍限縮於「性器接合」，近來最有名的例子為王傳家。2017年11月4日，王的妻子在徵信社與警方陪同下，前往新北市三峽區大學路的出租套房抓姦，凌晨5時許，妻子進入杜女承租的套房內蒐證，王傳家與杜女赤裸站在床邊，還拿棉被、枕頭蔽體。

公訴檢察官表示，杜女明知王傳家已婚，兩人卻在套房內全裸共處，房內傳出呻吟聲、王傳家性器呈勃起狀態，現場的衛生紙遭王拿走，若嚴格規定通、相姦罪一定得趁兩人性器插入時抓姦在床，顯然過苛，不符合經驗法則。

王一審無罪，當時承審法官林孟皇也是本次釋字791號解釋聲請人之一。高等法院後來也維持無罪判決，但審判長那時當庭解釋「通姦罪未違憲」，本案因無王和杜女性器接合的證據，不構成犯罪要件。

前職棒球員王傳家。圖／聯合報系資料照片
前職棒球員王傳家。圖／聯合報系資料照片

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