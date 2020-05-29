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坦承提供帳戶害苗博雅遭詐 婦人判拘役40天緩刑2年
新北一名許姓婦人去年7月將銀行帳戶出借給詐騙集團使用，導致不肖人士成功騙取台北市議員苗博雅和民眾趙姓女子財物，今被新北地院依幫助詐欺取財罪判拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。
檢警調查，詐騙集團去年7月在臉書刊登「販售全新未拆封的iPhone Xs Max及iPhone Xs」訊息，使苗博雅信以為真匯款，損失1萬3000元。此外，詐騙集團另致電趙女，佯稱自己是趙的姪女「阿如」急需借錢，也成功騙得9萬元。
由於詐騙集團收取贓款的銀行帳戶是許女帳戶，因此許婦被認定涉犯幫助詐欺。
審理時，許婦坦承不諱，除對自己行為感到後悔，也與趙女調解賠償，並將1萬3000元匯回苗博雅帳戶。
法院認為，許婦除助長社會犯罪風氣，危害社會治安，使無辜民眾受騙而受有財務上損害，也造成偵查犯罪的困難，所為應予非難，但考量她沒有前科，犯後坦承，且被害人均當庭表示願意原諒和給予自新機會，因此審酌其犯罪情節和家庭背景量刑後，也宣告緩刑2年。
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