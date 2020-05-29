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男賣2元口罩佯稱醫療防疫級 向22名民眾詐財被訴
台中市民洪姓男子3月間在網路臉書社團張貼「最後一波口罩將到貨，太平面交，須先訂購如果有需要再私訊」，洪佯稱醫療級、防疫用口罩每盒50個，每盒100元，使被害人信以為真，洪向被害人收取一半價金做為定金，先後向22名民眾詐財4450元，台中地檢署今天依加重詐欺罪將他起訴。
起訴書指出，洪男（33歲）在新冠肺炎期間，3月中旬以Kn Ang等帳號名稱，在網路臉書社團我愛台中、我是太平人、太平人隨你PO、台中西屯買賣社團、烏日人、我是大聖人、大台中好康聯盟等，張貼「最後一波口罩將到貨，太平面交，須先訂購如果有需要再私訊」等訊息。
被害人信以為真私訊洪男，洪則向被害人佯稱醫療級、防疫用口罩每盒50個，每盒100元，被害人因而向他購買口罩，洪以收取一半價金做為定金為由，向被害人詐財，並開立統一發票收據，藉以取信被害人，共計詐得4450 元。
洪因未如期出貨給被害人，避不見面，經被害人提告，檢察官於4月12日持搜索票在彰化縣拘提洪到案，查扣2支手機及現金2200元。
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