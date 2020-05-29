亂傳逃跑外勞確診肺炎假訊息 兩男罰錢、發文澄清

北部王姓男子3月間在臉書社團發文稱「西園醫院外勞確診逃跑」；張姓旅行社老闆則透過LINE群組發文說「雙和醫院院內群聚感染」，雙雙被移送法辦。台北地檢署認定兩人都未經查證而轉傳假訊息，違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，今給予緩起訴，各須支付公庫1.5萬元、1萬元並發文澄清。

檢方調查，今年3月19日上午，29歲移工布迪（音譯）因身體不適，有感冒症狀，獨自前往醫院就診，院方量測體溫發現他體溫高達37.6度，須轉院進行快篩，但在隔離等待時，布迪卻突然落跑。

36歲王姓男子在臉書社團「我是萬華人」中發文「西園醫院一個外勞確診！！逃跑了！！剛剛一堆記者跟警察在雙園街羊肉炒麵這抓，目前找不到人，請大家注意一下。」

警方循線追查9個多小時，在醫院旁一間印尼雜貨店內找到人，複驗不再出現發燒。因該名移工並未確診，警方傳喚王男到案，詢後依法送辦。王男供稱，相關訊息是朋友傳給他的，他第一時間沒有查證，就將確診訊息在網路上發文，自己十分後悔。

此外，張姓旅行社老闆則在LINE群組上發文，指新店○○醫院、新店○○大賣場、○○國小、雙和醫院等為疾管署公布的六例家庭感染及院內群聚感染注意地區，請民眾禁止前往。張男事後也被依法送辦。