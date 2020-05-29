剪斷前夫生殖器沖馬桶 二審仍判婦人8年

新竹縣黎姓婦人被控假意要與陳姓前夫行房，趁機持剪刀，剪下前夫的生殖器官，並丟入馬桶沖走。一審以重傷害罪判她8年，經上訴，二審今天駁回上訴，維持原判，還可上訴。

新竹地檢署調查，59歲黎姓婦人與57歲陳姓男子，雖已離婚仍同居，黎婦不滿陳男喝酒、賭博，甚至在外與其他女子曖昧。

檢方指出，去年7月24日晚間，黎姓婦人假意要與陳男行房時，拿出藏在床墊下的剪刀，將陳男的生殖器剪下，跑到廁所內丟入馬桶沖掉，黎婦還拿起鹽酸潑向陳男的臉。

黎婦坦承犯行，但否認有殺人犯意。不過，檢方調查，黎婦因預藏利剪，朝陳男下體攻擊，還用鹽酸潑陳男臉部，導致陳男臉部毀容難以恢復，認定黎婦有殺人犯意，因此，依殺人未遂罪嫌起訴。

一審新竹地方法院今年2月間審理認定黎姓婦人沒有殺人犯意，依重傷害罪判她8年徒刑，檢方及黎姓婦人均不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審審理期間，檢方主張原判太輕，黎姓婦人則主張原判太重，請求輕判，二審今天宣判，駁回上訴，維持原判8年刑期，全案還可上訴。