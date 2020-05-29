涉農會賄選 台北畜產董事長葉文忠判刑5月

台北畜產公司董事長葉文忠被控在民國106年間士林農會選舉期間涉嫌賄選，一審的士林地方法院日前依農會法交付不正利益罪，判處葉文忠有期徒刑5月，得易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，葉文忠參加106年士林區農會第13屆理事及理事長選舉，依規定於106年2月19日先選出會員代表39人，同年3月1日再由會員代表選出理事9席、監事3席，最後由理事、監事互選出理事長與常務監事。

由於競爭激烈，葉文忠掌握的會員代表人數未取得優勢，為求擔任理事長，與前總幹事陳真梅謀議，向獲對手陣營支持而當選會員代表的曾炳東提議，若葉文忠當選理事長，就將聘任曾炳東之子曾崇華擔任總幹事。

曾炳東依約將票投給葉文忠所規劃的理事名單，葉文忠進而當選士林區農會第13屆理事長，他也依約定聘任曾崇華擔任總幹事。

葉文忠等4名被告皆否認犯罪，承審法官審理全案事證後，認定葉文忠、陳真梅、曾炳東、曾崇華犯行明確。

法官認為，被告4人與士林區農會長期以來均有相當關係，不思以公平、合法方式爭取支持，葉文忠、陳真梅以同意聘任曾崇華擔任總幹事方式賄選，嚴重敗壞基層農會選舉風氣，損害農會選舉公平性，助長賄選歪風。

一審依農會法交付不正利益罪，判處葉文忠5月徒刑，曾炳東、曾崇華各判刑4月，陳真梅判刑3月，均諭知如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案可上訴。