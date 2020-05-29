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臉書社群張貼個資公審 小心未達目的反挨告被判刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

湯姓男子前年1月底，因徐姓女子的前夫與妻子的表姐有債務問題，使用化名在個人臉書張貼徐女及其前夫身分證影本等資訊「公審」，逼迫對方出面處理債務，經檢方主動偵辦，台南地院判2月徒刑，無獨有偶張姓女子也在臉書社群張貼載有蘇姓男子個資的拆夥切結同意書照片，昭告天下，反挨告吃官司，台南地院認她犯個人資料保護法判3月徒刑，均可上訴。

檢方調查，湯前年1月23日，因徐女前夫與妻子的表姐有債務問題，使用化名在臉書貼文要求出面處理，並張貼徐女及前夫2人身分證影本及年籍資料照片，損害2人的利益。湯表示，一時失慮而誤觸法網，並與徐女達成和解。

台南地院審酌，湯為迫使被害人出面處理債務，一時失慮，未經被害人同意或未符其他依法得以利用的情形下，竟在臉書個人頁面上張貼被害人身分證及人事資料卡，使被害人個人資料遭洩漏，損害被害人的資訊隱私與自決權。惟念及他犯後已知坦認犯行，並與達成和解，態度尚可，量處2月徒刑，可上訴。

檢警調查，張女去年6月20日登入臉書社群，將載有蘇身分證統一編號、電話號碼及住址的「拆夥切結同意書」翻拍照片，張貼在多數人得以共聞共見的社團頁面，非法利用蒐集而得的個人資料，造成蘇的損害。

警詢時，張女坦承不諱，直至檢方偵查中改口，不是她張貼的，不知道為何手機會自行發送，她也不知道為何會傳上去。何以翻供，她未作合理說明，法官參酌她在警詢的說法，該篇拆夥同意書圖片是她所發出的，因為蘇先妨害她的名譽，她只是要讓大家知道他的惡行，讓他不要再亂說話。

台南地院審酌，張女不思理性溝通，為發洩其個人情緒，未經告蘇同意，也未符合其他依法得以利用情形下，竟在社群網站上張貼其上記載告訴人個人資料同意書，致其個人資料洩漏，損害蘇的資訊隱私與自決權。同時，她犯後未能與蘇和解或取得原諒，甚至以不知如何發送出去置辯，未見悔意。院方認張女犯個人資料保護法，處3月徒刑，可上訴。

台南地院認為，湯及張女在多數人得以共聞共見的社團頁面，非法利用蒐集而得的個人資料，造成當事人的損害，已違反個人資料保護法。圖／本報資料照
台南地院認為，湯及張女在多數人得以共聞共見的社團頁面，非法利用蒐集而得的個人資料，造成當事人的損害，已違反個人資料保護法。圖／本報資料照

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