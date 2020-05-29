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通姦罪不會讓「外遇」消失 婦團期盼大法官宣告違憲

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

大法官今下午將做出第791號解釋宣告通姦罪是否違憲，而婦女新知基金會等民間團體也會開記者會回應；婦女新知認為，婚姻幸福不能靠抓姦，通姦罪是假保護之名，實則加速婚姻家庭崩解，希望讓婚姻回歸民法，這是台灣邁向性別平等的重要指標，也是婚姻關係民主協商的重要里程碑。

大法官於3月31日針對通姦罪違憲與否召開憲法法庭言詞辯論，在辯論日前，婦女新知等團體曾共同遞交法庭之友意見書，認為通姦罪有違性別平等，更無法維護婚姻家庭，期盼盡速廢除通姦罪，不要讓通姦罪淪為報復手段。

婦女新知曾提出相關統計，在刑事告訴階段，被告是男性多於女性，性別比約111比1，但最終判決有罪或無罪，卻性別大逆轉，變成女性有罪居多，性別比逆轉為81.3比1，等於每處罰100位通姦罪女性，就只有81位男性受罰，從中看出女性在訴訟中被迫、無奈對丈夫撤告，最終追訴結果傾向「懲罰女性」，造成男女性別不平等。

婦女新知董事林實芳曾說，釋字666號解釋大法官協同意見書中提及，若犯罪會實質造成社會性別不平等，此法條有違反平等權的問題；實務上也看到無辜的非婚生子女變成犯罪證據，嚴重侵害孩子人格尊嚴和最佳利益。作為在野法曹，希望大法官看見社會的不平等，宣告通姦罪違憲。

婦女新知董事長莊喬汝也曾指出，通姦罪讓民眾乘載錯誤期待，元配以為抓到姦就可以拿到小孩監護權、順利取得夫妻財產，但事實上不然；當國家用刑事法律介入婚姻時，會讓一段可以「好好談」的關係破滅，不管是好好維持婚姻關係，或是好好結束婚姻。

婦女新知呼籲，政府與社會大眾要正視刑法通姦罪的存在，並不能使婚姻更加美滿幸福，外遇行為也從未消失，反倒讓女性不成比例地受罰，導致性別不平等的效果。

婦女新知說，推動廢除刑法通姦罪，並非贊同通姦，而是深知婚姻幸福無法靠抓姦來維護，希望藉由去除刑事罰則，讓民眾能學習更健康的方式處理情感失落與婚姻關係，而非淪為報復手段。

婦女新知基金會等團體在大法官召開憲法法庭言詞辯論前，曾到司法院遞交法庭之友意見書，呼籲通姦罪除罪化。圖／聯合報系資料照片
婦女新知基金會等團體在大法官召開憲法法庭言詞辯論前，曾到司法院遞交法庭之友意見書，呼籲通姦罪除罪化。圖／聯合報系資料照片

大法官 通姦除罪化 釋憲
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