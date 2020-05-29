通姦是否除罪？釋字791號解釋今出爐 大法官將網路直播

「在愛情的世界裡，不被愛的那個才是第三者」，10年前的電視劇「犀利人妻」這經典台詞，像是道破小三的猖狂、原配的孤淒，但用刑法處罰通姦，能否保住婚姻也迭起爭議。15名大法官今天下午將現身憲法法庭，由並為司法院院長的大法官許宗力宣示通姦入罪是否違憲的釋字791號解釋結果，同時網路直播，這也是大法官破天荒之舉。

苗栗地院苗栗簡易庭法官2015年審理妨害婚姻案時，認為通姦、相姦罪有違憲疑義，聲請釋憲。接下來幾年，也陸續有法官、受刑人聲請釋憲，大法官併案審理19名法官、6名人民共提的27案。本次的爭點分為兩部分，第一是規定刑責的刑法239條「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」，第二則是刑事訴訟法239條規定告訴不可分原則，不過但書卻是「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人。」，等於是「小三（小王）」分開處理。

早在18年前，大法官就曾對通姦罪作出釋字554號解釋，當時554號認為婚姻制度具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度的存續與圓滿，可制定規範約束夫妻忠誠義務，性行為自由要在不妨害社會秩序公共利益的前提下，才受保障。立法機關限制人民性自由，當時大法官認為這是維護婚姻、家庭和社會生活秩序所必要，要不要加諸罪刑，各國國情不同，由立法機關衡酌。

為避免限制過嚴，通姦罪為告訴乃論罪，且「經配偶縱容或宥恕者」不得告訴，554號解釋認為這未逾越立法形成自由空間，沒有違背憲法比例原則。但隨時空環境變化，越來越多人疑惑「要用刑法來確保你的配偶愛你嗎？」，覺得通姦罪已不合時宜，除罪的聲浪漸起。

本次大法官審查這兩條法律的立法目的、要保障何種法益或基本權利、又因此限制或侵害人民何種基本權利、審查基準。而處罰婚外性行為是否有助維護夫妻互負忠誠義務，手段和目的是否有一定的關聯性？大法官也已聽取各方意見。

主管刑事訴訟法的司法院刑事廳指出，從2000年至2019年間，通姦、相姦罪一審有罪的男女比例分別為45.96%和54.04%，女性多於男性，性別因素影響仍然存在，可認刑事訴訟法第239條但書所生的不平等，差別待遇源於性別。

聲請人之一、花蓮地院法官何効鋼認為，性行為自由與個人人格有不可分離的關係，得自主決定是否、與何人發生性關係，刑法239條禁止人民除與配偶以外的一切異性為性器接合，這種消極禁止已達到使人民僅得與配偶性交的程度。他認為，這樣的規範無助維繫婚姻家庭制度，也沒有實證支持比起民事賠償、離婚制度有何更有效的嚇阻效果。