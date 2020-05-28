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中市兆豐銀行遭劫19萬現金 檢方聲押搶匪
朱姓男子22日持玩具槍、身穿雨衣，闖入台中市兆豐銀行中科分行，劫走新台幣19萬餘元現金，27日在嘉義落網，台中地檢署今天以朱男有逃亡及湮滅證據事實，向台中地院聲請羈押。
44歲朱姓男子22日身穿雨衣、戴口罩，持玩具槍闖入兆豐銀行中科分行，大喊「搶劫」後，跳上櫃檯搶走檯面的19萬餘元現金，隨後騎機車逃逸，逃亡5日後，警方27日在嘉義火車站附近一家旅社前逮捕朱男。
調查顯示，朱男犯後騎機車逃逸，因他自小在大雅區長大，熟悉當地地形，逃逸時多走鄉間小巷，並多次換裝躲避檢警追緝，之後更搭車四處逃竄，行蹤遍及豐原、彰化、新竹、嘉義，逃亡時幾乎躲在網咖內，落網時身上僅剩14萬餘元贓款，警方起出犯案用玩具槍。
經檢察官訊問後，認為朱男犯罪嫌疑重大，所犯最輕為5年以上有期徒刑，逃亡期間棄置作案槍械及犯案時穿著的鞋子、衣物等物，且多次變裝拖延檢警查緝，具羈押之必要，向台中地方法院聲請羈押。
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