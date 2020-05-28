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銀行搶嫌買人頭卡對外聯絡行跡曝光 落網檢聲押

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民朱姓男子因工作不順遂，積欠房租，22日持玩具槍搶兆豐銀行中科分行新台幣19萬餘元後，變裝四處逃逸，前天購買「人頭卡」門號對外聯絡，經檢警掌控他的行蹤，昨循線逮獲，台中地檢署檢察官林依成認他涉加重強盜罪，所涉是5年以上重罪，有逃亡及湮滅證據的事實，今晚向台中地院聲請羈押。

檢警查出，朱男（44歲）平時打零工維生，但最近幾個月工作不順遂，找不到工作，連房租也付不出來，遂於22日持玩具槍搶兆豐銀行中科分行19萬餘元，得逞後變裝棄車逃逸，連日來搭小黃、公車、火車在彰化、新竹、嘉義等地區躲藏。

朱嫌前天在嘉義購買「人頭卡」門號對外聯絡，檢警因而掌握他的行蹤，昨天下午在嘉義火車站將他逮捕，經警方調查，他坦承搶銀行犯案，警方今天下午依加重強盜罪將他移送台中地檢署偵辦。

檢察官林依成今晚訊後，認朱男犯罪嫌疑重大，且所犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有證據足認有逃亡及湮滅證據（逃亡期間棄置作案槍械及犯案時穿著之鞋子、衣物等物， 且多次變裝拖延檢警查緝）事實，遂向台中地院聲請羈押。

朱姓男子22日持玩具槍搶兆豐銀行中科分行19萬餘，前天購買人頭卡門號對外聯絡，經檢警掌控他的行蹤，昨循線逮獲，檢察官今晚向台中地院聲請羈押。圖／本報資料照
朱姓男子22日持玩具槍搶兆豐銀行中科分行19萬餘，前天購買人頭卡門號對外聯絡，經檢警掌控他的行蹤，昨循線逮獲，檢察官今晚向台中地院聲請羈押。圖／本報資料照

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