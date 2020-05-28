聽新聞
test
0:00 / 0:00
銀行搶嫌買人頭卡對外聯絡行跡曝光 落網檢聲押
台中市民朱姓男子因工作不順遂，積欠房租，22日持玩具槍搶兆豐銀行中科分行新台幣19萬餘元後，變裝四處逃逸，前天購買「人頭卡」門號對外聯絡，經檢警掌控他的行蹤，昨循線逮獲，台中地檢署檢察官林依成認他涉加重強盜罪，所涉是5年以上重罪，有逃亡及湮滅證據的事實，今晚向台中地院聲請羈押。
檢警查出，朱男（44歲）平時打零工維生，但最近幾個月工作不順遂，找不到工作，連房租也付不出來，遂於22日持玩具槍搶兆豐銀行中科分行19萬餘元，得逞後變裝棄車逃逸，連日來搭小黃、公車、火車在彰化、新竹、嘉義等地區躲藏。
朱嫌前天在嘉義購買「人頭卡」門號對外聯絡，檢警因而掌握他的行蹤，昨天下午在嘉義火車站將他逮捕，經警方調查，他坦承搶銀行犯案，警方今天下午依加重強盜罪將他移送台中地檢署偵辦。
檢察官林依成今晚訊後，認朱男犯罪嫌疑重大，且所犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有證據足認有逃亡及湮滅證據（逃亡期間棄置作案槍械及犯案時穿著之鞋子、衣物等物， 且多次變裝拖延檢警查緝）事實，遂向台中地院聲請羈押。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言