北市男子亂丟家用垃圾不聽勸 竟打飛環保局人員眼鏡

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市陳姓男子將家用垃圾、廚餘丟到住家附近的行人專用清潔箱，被環保局林姓巡查員制止，卻不聽勸，還涉嫌將林的眼鏡打飛，害林跌倒扭傷逃逸。警方傳喚陳到案說明，詢後將他依妨礙公務罪嫌送辦。

警方調查，今年3月9日早上7點多，陳男將家用垃圾丟在松山區光復南路上的行人專用清潔箱；林男（40歲）見狀上前阻止，竟遭陳揮拳攻擊，試圖閃躲後，眼鏡仍遭打飛，還跌倒扭傷腳踝。

陳傷人後逃逸，警方獲報介入偵辦，傳喚他到案說明。陳懊悔稱，當時太衝動，願跟林道歉和解；警方詢後將他依妨礙公務罪嫌送辦。

環保局表示，林姓巡查員當時是針對台北市髒亂點做巡查站崗，見陳姓民眾將家用垃圾丟在行人專用清潔箱，廚餘還未分類，才上前阻止，不料遭攻擊；陳明顯違反廢棄物清理法。

環保局呼籲，民眾應將家用垃圾裝在專用垃圾袋，再丟至垃圾收集點，若時間趕不及，仍可丟至鄰近的垃圾限時收受點，其開放時間為每天早上6點至晚上11點。

台北市警松山分局日前將涉嫌攻擊環保局人員的陳姓男子依妨礙公務罪嫌送辦。圖／翻攝自Googlemap
台北市警松山分局日前將涉嫌攻擊環保局人員的陳姓男子依妨礙公務罪嫌送辦。圖／翻攝自Googlemap

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