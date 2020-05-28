北市男子亂丟家用垃圾不聽勸 竟打飛環保局人員眼鏡

台北市陳姓男子將家用垃圾、廚餘丟到住家附近的行人專用清潔箱，被環保局林姓巡查員制止，卻不聽勸，還涉嫌將林的眼鏡打飛，害林跌倒扭傷逃逸。警方傳喚陳到案說明，詢後將他依妨礙公務罪嫌送辦。

警方調查，今年3月9日早上7點多，陳男將家用垃圾丟在松山區光復南路上的行人專用清潔箱；林男（40歲）見狀上前阻止，竟遭陳揮拳攻擊，試圖閃躲後，眼鏡仍遭打飛，還跌倒扭傷腳踝。

陳傷人後逃逸，警方獲報介入偵辦，傳喚他到案說明。陳懊悔稱，當時太衝動，願跟林道歉和解；警方詢後將他依妨礙公務罪嫌送辦。

環保局表示，林姓巡查員當時是針對台北市髒亂點做巡查站崗，見陳姓民眾將家用垃圾丟在行人專用清潔箱，廚餘還未分類，才上前阻止，不料遭攻擊；陳明顯違反廢棄物清理法。