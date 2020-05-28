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國中時補考成績打七折提告 釋字784後法院開啟再審

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

2014年時新竹市培英國中學生傅如君因請病假1日，沒參加定期評量，後來參加補考。依2012年8月14日修正發布的新竹市國民中學學生成績評量辦法規定補考成績「超過60分者，超過部分7折計算」。本報資料照片
2014年時新竹市培英國中學生傅如君因請病假1日，沒參加定期評量，後來參加補考。依2012年8月14日修正發布的新竹市國民中學學生成績評量辦法規定補考成績「超過60分者，超過部分7折計算」。本報資料照片

大法官釋字第784號解釋，各級學校學生認為權利因學校的教育或管理措施而受侵害時，可以依法提起行政訴訟救濟，沒必要特別限制。在此範圍內，第382號解釋應該變更。傅如君提再審，最高行政法院今廢棄相關的4件裁定，裁定應由台北高等行政法院更為裁判

台中市立長億高中張姓學生2016年11月間「叼菸」而被記小過，翌月又因無照騎車而被記大過。張不服而提行政訴訟，法院認為處分沒對學生憲法上受教育權利或其他基本權利有重大影響，依釋字382號解釋駁回訴訟。張認為這有牴觸憲法第7條、第16條疑義，侵害他的訴訟權，聲請解釋和補充解釋。

2014年時新竹市培英國中學生傅如君因請病假1日，沒參加定期評量，後來參加補考。依2012年8月14日修正發布的新竹市國民中學學生成績評量辦法規定補考成績「超過60分者，超過部分7折計算」。

故傅第3次定期評量中補考科目成績，折算後分別為數學71分、英語76分、歷史65.25分及地理71分。傅於接獲成績通知單後，折算成績部分並無明確法律授權而屬無效，於2014年3月7日向校方提出陳情書。

經校方函復本案依評量辦法第15條第2款規定辦理，傅不服，循序提起行政訴訟，但法院認為成績評量不屬行政處分，裁定駁回。他也聲請釋憲，大法官雖併案受理，但關於傅所提的評量部分不受理。

去年10月25日，釋字784號解釋認為，本於憲法第16條保障人民訴訟權意旨，各級學校學生認為權利因學校教育或管理等公權力措施而遭受侵害，沒必要特別限制。

釋字784出爐後，傅以原確定裁定、第1次聲再裁定及第2次聲再裁定有行政訴訟法再審事由，聲請再審。最高行認為，傅聲請釋憲，釋字784號解釋，認該解釋應予變更，傅旋於108年11月22日聲請再審，並無逾期。

合議庭指出，基於有權利即有救濟的憲法原則，人民權利遭受侵害時，必須給予向法院提起訴訟，請求依正當法律程序公平審判，以獲及時有效救濟機會，不得僅因身分不同，即予剝奪。

原裁定、原確定裁定、第1次聲再裁定及第2次聲再裁定，分別駁回傅於原審之訴、抗告及聲請再審，顯與釋字第784號解釋保障人民訴訟權意旨相違，自難加以維持，聲請再審意旨求予廢棄，即為有理由。

因此，將第2次聲再裁定、第1次聲再裁定、原確定裁定及原裁定均予廢棄，且基於傅的審級利益，應發回由台北高等行政法院更為裁判。

新竹 大法官 裁判
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