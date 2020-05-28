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碩士肄男子用身體碰高中女生臀部 性騷擾被重判5個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義李姓碩士肄業男子去年10月下午，在嘉義市文化路與垂楊路口，BRT公車文化路口站月臺，先以身體刻意碰觸17歲高中女學生臀、腰，跟隨上車後再次刻意觸碰，女學生對李拍照存證、下車報警，檢警偵訊後依法起訴，法院認定李為成年人故意對少年犯性騷擾罪，判刑5個月，得易科罰金。

判決書指出，李為25歲成年人丶碩士肄業，為逞一己私慾，藉機碰觸穿著學生體育服，未成年女學生腰臀部位，欠缺尊重他人身體自主權觀念，使女學生心理受創，雖辯護人一再提議與女學生和解，然李始終否認犯行，而未取得女學生及其父母諒解，雙方無法達成和解，依法判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

法界人士表示，性騷擾判5個月的確蠻重的，但如果是成年人對未成年人性騷擾，本就會加重其刑，另被告的犯後態度丶是否認罪丶是否和被害人和解，以及對於被害人所造成危害嚴重性，都會影響法官判決。

判決書中指出，嘉義某高中女生去年10月31日下午5時許，在嘉義市文化路與垂楊路口，BRT公車文化路口站等公車，不知道何時李男出現在她後方，當公車進站但車門打開前，她覺得臀部及腰部大面積，疑似被對方刻意碰撞，讓她嚇一跳。

她說，當時轉頭往後看，為避開就往右手邊站，不想再被碰觸，才發現李男和她距離很近，她轉頭時全身幾乎已快碰到對方，只看到李戴著口罩，沒有說任何話、沒有表情。

女學生說，上車後站在跟司機同側公車置物區後，當時車上人不多，前面還有很多空位，但李上車後往後走，似乎刻意走到最後面，站著面對1名坐著女乘客，之後又從後面走過來，經過時再次從後面，整塊大面積碰觸她臀部及腰部，她確認對方是用身體碰觸，不是手或手提袋碰觸。

女學生直言，當時嚇到、覺得很噁心、很想哭，心理很難過也很生氣，不知道該怎麼辦，稍微冷靜後就全程盯著男子看，把書包背到側邊，防止對方再來碰觸，並對李男拍照存證，下車後聯絡學校教官，向警方報案。

女學生在嘉義市BRT月台等車時，被李姓男子性騷擾。記者卜敏正／攝影
女學生在嘉義市BRT月台等車時，被李姓男子性騷擾。記者卜敏正／攝影

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