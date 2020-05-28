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萬件防護衣贈英國 長老會視訊獻愛心

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

長老教會在英國在台辦事處代表唐凱琳（右）見證下，以視訊示意的方式致贈防疫物資給蘇格蘭教會。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
長老教會在英國在台辦事處代表唐凱琳（右）見證下，以視訊示意的方式致贈防疫物資給蘇格蘭教會。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

在Freddy林昶佐牽線下，長老教會捐贈萬件防疫物資給英國！台灣基督長老教會28日透過視訊捐贈1萬件PE防護衣到英國，贊助運費的彰化基督教醫院書記董事長林文生長老表示，當國際上的兄弟有難了，就要體現上帝的智慧，展現台灣能回饋、能幫助的力量。

長老教會總會議長陳見岳牧師表示，1865年蘇格蘭醫師馬雅各來台宣教，在台南成立「西街醫館」，是台灣第一間西式醫院。台灣現在有這麼好的醫療系統，當初傳教者的貢獻功不可沒，台灣是很有愛心的國家，當然也要回饋世界。

林文生長老說，來自蘇格蘭的梅鑒霧牧師與蘭大衛醫師長年在彰化地區傳道、行醫，創立了彰化基督教醫院。「我們是上帝的僕人，應該盡全力祈求上帝的智慧，把能做到的幫助回饋給國際上的兄弟。」

長老教會社會委員會主委林仁謙牧師說，長老教會透過駐台宣教師韓麗絲聯繫，發起募款及採購物資捐助活動，目前共募得2萬元美金與3萬件PE防護衣，「運費非常昂貴，感謝彰化基督教醫院願意協助支付運費，以及曼徹斯特台灣人協會協助運送工作。」

英國在台辦事處代表唐凱琳表示，很高興見證台灣長老教會捐贈物資給英國教會旗下的醫療、照護機構，這些物資能夠帶給英國的醫療人員很大幫助，英國相當珍惜與台灣之間的友誼。

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