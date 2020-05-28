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景文創辦人張萬利欠稅 山坡地252萬元拍賣
景文科技大學創辦人張萬利滯納遺產稅、贈與稅罰鍰，國稅局移送強制執行。行政執行署台北分署今天以252萬8800元拍定張名下坐落於新北市新店區的土地，拍賣案也是台北分署因新冠肺炎疫情開辦通訊投標後首次拍定的案件。
今年5月起，台北分署除已公告兼採現場投標的不動產拍賣案外，全面改採通訊投標制，今天有民眾以通訊投標方式用252萬8800元買到原屬於張萬利的土地。
台北分署說，拍定土地位於新店區「大學詩鄉」社區後方的山坡，面積2萬5010平方公尺，原為張萬利所有，2016年即曾進行拍賣，但因為雜木林，無路可通達，影響應買意願；執行官之後協調移送機關申請重啟拍賣程序，再經6輪次的拍賣程序後，今日終拍定。
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