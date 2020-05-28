麵包摻香精「胖達人」要賠538萬 法院判決理由曝光！

2013年爆發標榜全天然的「胖達人手感烘焙」麵包店使用人工香精，連站台宣傳的藝人小S也出面道歉，引起軒然大波；隔年4月，消費者文教基金會代逾千名消費者提團體訴訟，向入主的生技達人公司及前、後任董事長莊鴻銘、徐洵平、小S等求償，台北地方法院今判小S免賠，但生技達人公司、莊鴻銘及徐洵平共應賠償897名消費者各6000元，共計538萬2000元，可上訴。

台北地院認為，胖達人麵包店起初是莊鴻銘當老闆，2012年4月26日生技達人公司成立入主，並由莊鴻銘擔任負責人，2013年8月19日開始由徐洵平擔任生技公司負責人，可見莊鴻銘、徐洵平及生技達人公司應負責任期間不同，故分別判莊鴻銘應賠償19萬2000元，莊鴻銘、生技達人公司應連帶賠償474萬元，另徐洵平、生技達人公司應連帶賠償45萬元。

台北地院指出，胖達人麵包產品經台北市衛生局、台北地檢署調查後，確實有不符廣告內容的問題，法院認為在食安事件中，消費者應有免於恐懼、獲得安心食用產品的權利，若消費者食用產品後，擔心健康受損，或因麵包吃下肚消化完畢，已經無法回復原狀，更加重消費者精神不安，確實造成消費者人格法益上的重大損害，因此莊鴻銘、徐洵平和生技達人公司應負賠償責任。

法院審酌一切情狀，認為應賠償每位消費者2000元為適當，又消基會有請求懲罰性賠償金，考量麵包消費金額往往僅百元，若消費者不想勞心訴訟而選擇姑息，勢必會造成業者投機僥倖心態，而麵包配方製程等證據均偏在業者，外界查證不易，終有造成破窗效應之虞，因此認為課以2倍懲罰性賠償金為適當。

另外，雖然消基會主張小S應負賠償責任，但法院認為，小S雖有出席胖達人台中公益店開幕活動，且表達對麵包的看法和意見，但生技達人公司未將小S的言論作為廣告，且消基會也為證明小S的言論有產生「薦證」的廣告效果，認為消基會要求小S連帶賠償無理由。

生技達人公司旗下胖達人手感烘焙店，2010年起標榜麵包「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，高價販賣麵包，但2013年遭香港部落客揭發使用「人工香精」時，第一時間還否認，經台北市衛生局調查而戳破謊言。

胖達人事後認錯道歉，並提出賠償方案，但消費者認為被欺騙，並覺得胖達人不夠誠意，消基會當年接受1060名消費者委託提團體訴訟，加計3倍懲罰性賠償金及精神賠償，總計求償2566萬多元，每名消費者最高求償金額為8萬2000餘元。