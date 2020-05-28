詐領開會出席費4900元 南投議員陳昭煜判2年

南投縣議員陳昭煜民國105年12月13日、107年4月12日未出席縣議會會議，事後補簽到領取出席費等津貼，2次共新台幣4900元，遭依貪污治罪條例判刑2年，緩刑2年。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事判決書，時任第18屆南投縣議員陳昭煜在105年12月13日、107年4月12日未出席縣議會會議，竟分別在會議結束後，利用事後補簽到虛偽表示有出席會議，使不知情的南投縣議會承辦人員以為陳昭煜有實際出席，而核發這2天的出席費、交通費、膳食費共4900元。

陳昭煜在法院審理時不爭執未出席會議等事實，但辯稱有出席議會的經建考察，盡到議員服務選民職責，法律上是可以領取出席費等津貼，沒有不法所有意圖。

但陳昭煜在偵查中承認，知道議員簽到簿是作為議會撥付議員開會出席費、交通費、膳食費等津貼憑據，議員須有實際到議會開會或參與議程，才能在簽到簿上當天簽到或事後補簽到，他未實際到議會開會，卻在日後補簽，目的是為向議會申領出席費等津貼。

法官認為，陳昭煜顯然知道未出席當天會議或未參與當天會議議程，不得領取出席費等津貼，但仍事後補簽到，違法領取津貼，不法所有意圖明顯，且陳昭煜辯稱有出席議會考察、盡服務選民職責，法律上可領出席費的說詞，實屬無據。

法官認為事證明確，陳昭煜犯行都可認定，且詐領2次出席費分別論罪、合併處罰，2罪依違反貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」，各處有期徒刑1年10月，應執行有期徒刑2年，緩刑2年，並應向國庫支付5萬元，褫奪公權2年。全案可上訴。