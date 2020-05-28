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朱雪璋比武砍人判6年 拘提不到人檢方發布通緝

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

朱雪璋。本報資料照片 林孟潔
朱雪璋。本報資料照片 林孟潔

正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，再拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院日前依重傷未遂罪判朱6年徒刑定讞，朱意圖出境未報到，台北地檢署簽發拘票指揮警方拘提多日無獲，今日發布通緝

朱雪璋與妻子吳佩樺同住道場樓上，王毓霖和蔡櫂全2016年1月間在正心道場前拍攝挖鼻孔、比中指照片，朱認為挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人來道場。道場秘書朱家瑩先拿襪子套住朝道場拍攝監視器鏡頭。

王毓霖、蔡櫂全和朋友、武術裁判抵達，只有王、蔡和武術裁判詹前賢獲准進入，3人進門，朱雪璋看到王拿手機直播，指示同夥奪機，朱妻則呼喊10多名在逃生門外等待同夥入內襲擊3人。

警車與救護車抵達時，施暴10多人循原路離去，當天晚間11點5分，朱雪璋才開啟道場大門讓救護人員進入。朱雪璋聲稱當天是三對三比武，後來有不認識黑衣人衝進道館，他出手是為「保護妻小」，屬正當防衛，刀械是王毓霖帶去，王不慎砍到自己還攻擊他。

最高法院本月20日認為，台灣高等法院就朱雪璋如何基於重傷害故意拿刀砍王毓霖已逐一說明，朱辯詞不足採信，上訴三審不符合法定要件，駁回定讞。

朱被限制出境，他21日企圖搭機離台被攔下，北檢得知後要求他立即報到，但朱未到且失聯，檢察官指示北市警大安分局逕行拘提。警方拘提無著，檢察官今已對朱雪璋發布通緝，通緝期限至民國149年5月20日。

朱雪璋 通緝 裁判
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