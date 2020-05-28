聽新聞
test
0:00 / 0:00
「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！
2013年爆發標榜全天然的「胖達人手感烘焙」麵包店使用人工香精，連站台宣傳的藝人小S也出面道歉，引起軒然大波；隔年4月，消費者文教基金會代逾千名的消費者提團體訴訟，向入主的生技達人公司及前、後任董事長莊鴻銘、徐洵平、小S等求償，歷經6年時間審理，台北地方法院今判小S免賠；另判莊鴻銘應賠償19萬2000元，莊鴻銘、生技達人公司應連帶賠償474萬元，另徐洵平、生技達人公司應連帶賠償45萬元，共計538萬2000元，可上訴。
生技達人公司旗下胖達人手感烘焙店，2010年起標榜麵包「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，高價販賣麵包，但2013年遭香港部落客揭發使用「人工香精」時，第一時間還否認，經台北市衛生局調查而戳破謊言。
胖達人事後認錯道歉，並提出賠償方案，但消費者認為被欺騙，並覺得胖達人不夠誠意，消基會當年接受1060名消費者委託提團體訴訟，加計3倍懲罰性賠償金及精神賠償，總計求償2566萬多元，每名消費者最高求償金額為8萬2000餘元。
消基會律師團提告主張，小S的丈夫許雅鈞是生技達人公司股東，而她身為電視節目主持人，在華人世界享有高知名度，多次在公開場合、電視媒體或胖達人開幕造勢活動中，極力推薦麵包為「全天然」、「無添加人工香料」，因此小S是公平交易法第21條第4項所稱的「廣告薦證者」，她在明知或可得知自己的薦證有引人錯誤之虞，卻擅用明星光環行銷，利用消費者對她的信賴，造成胖達人門庭若市盛況，所以應當負連帶賠償責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言