「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

2013年爆發標榜全天然的「胖達人手感烘焙」麵包店使用人工香精，連站台宣傳的藝人小S也出面道歉，引起軒然大波；隔年4月，消費者文教基金會代逾千名的消費者提團體訴訟，向入主的生技達人公司及前、後任董事長莊鴻銘、徐洵平、小S等求償，歷經6年時間審理，台北地方法院今判小S免賠；另判莊鴻銘應賠償19萬2000元，莊鴻銘、生技達人公司應連帶賠償474萬元，另徐洵平、生技達人公司應連帶賠償45萬元，共計538萬2000元，可上訴。

生技達人公司旗下胖達人手感烘焙店，2010年起標榜麵包「使用天然酵母、天然萃取香料、天然素材、絕無人工香精」，高價販賣麵包，但2013年遭香港部落客揭發使用「人工香精」時，第一時間還否認，經台北市衛生局調查而戳破謊言。

胖達人事後認錯道歉，並提出賠償方案，但消費者認為被欺騙，並覺得胖達人不夠誠意，消基會當年接受1060名消費者委託提團體訴訟，加計3倍懲罰性賠償金及精神賠償，總計求償2566萬多元，每名消費者最高求償金額為8萬2000餘元。