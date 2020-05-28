北市瀝青弊案更一審 前議員許富男遭判9年

台北地檢署95年6月將多名相關被告提起公訴，並將許富男與蔡聰興求處無期徒刑。圖／聯合報系資料照片

前台北市議員許富男被控在「再生瀝青工程案」收受權利金、賄款並藉勢勒索財物未遂。高院更一審今天判許富男9年徒刑，褫奪公權3年，犯罪所得1397萬元追繳沒收。還可上訴。

判決指出，民國91年間，許富男藉著市議員職權，為便利特定再生瀝青廠商圍標、綁標，檯面上以維護工程品質為由，要求台北市政府在發包再生瀝青工程時，參與投標者需事前檢附「再生瀝青許可證」，藉此使得參加廠商數量減少，由特定廠商順利得標，許富男依此向對方收受大筆權利金。

另因「中山七期重劃區道路整修工程」由未參與圍標的廠商以低價得標，許富男、與其助理蔡聰興基於藉勢勒索財物的犯意聯絡，向廠商要求給付103萬元的權利金，但遭廠商拒絕。

台北地檢署95年6月將多名相關被告提起公訴，並將許富男與蔡聰興求處無期徒刑。

一審台北地方法院在99年8月間判許富男18年、褫奪公權6年，蔡聰興18年6月、褫奪公權6年，兩人貪污所得新台幣逾2000萬元應連帶追繳沒收；二審台灣高等法院在103年6月間駁回許富男上訴，維持原判，另改判蔡聰興16年6月，兩人仍須連帶追繳逾2000萬元。

全案經上訴，最高法院於104年9月底將案件發回更審。高院更一審審理期間，蔡聰興死亡，獲公訴不受理；高院更一審今天宣判。

更一審認定，許富男身為依法令從事於公務而具有法定職務權限之人，本應奉公守法、廉潔自守，善盡其職責，惟竟貪圖小利，罔顧國家社會利益，犯行構成職務上行為收賄罪、藉勢勒索財物未遂罪，因本案自一審繫屬日起已逾8年未能判決確定，依刑事妥速審判法第7條規定減輕其刑，判他應執行9年徒刑，褫奪公權3年，犯罪所得1397萬元追繳沒收。全案可上訴。