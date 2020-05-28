影／陽大護理師控遭霸凌毆傷陳情 院方：秉公處理

國立陽明大學附設醫院護理師「小竿」指控，任職3年，長期遭一名護理長霸凌，上月27日還遭毆打成傷，台灣基層護理產業工會聲援，形容這是護理界「洪仲丘」案，今天向院方陳情；院方表示，此案雙方互控傷害及恐嚇，靜待司法調查，院方也秉公正、公平、公開原則調查真相。

台灣基層護理產業工會指出，受害者「小竿」任職陽明大學附設醫院新民院區3年期間，飽受一名護理長言語霸凌，多位護理人員多次向院方反映但未遭受理，日前變本加厲，這名護理長動手傷害「小竿」，導致她鼻樑、下巴、後頸部多處留有抓傷、挫傷、撞傷痕跡，事後院方不僅沒客觀調查、積極協助被霸凌者，更聽信這名護理長單方說詞，栽贓「小竿」破壞監視器，甚至對受害者提告毀損，受害者至今飽受身心折磨，住院治療，更暴瘦6公斤。

對此案，陽大附醫院今天召開人事甄審考績委員會，會前，台灣基層護理產業工會聲援，以行動劇表達「小竿」的受害過程，形容此案儼然是基層護理產業的洪仲丘案，向院方陳情，終止職場霸凌，「小竿」也現身陳述，因此案讓她身心崩潰。

工會要陪「小竿」出席，但遭拒，在院外抗議，警方一度舉牌警告，後由「小竿」爸爸陪同入院，工會要求院方應撤銷對基層護理人員毀損公物的告訴、要求這名護理長公開道歉、主張醫院人事評議委員會應主動調查真相、終止職場一切言語、身體霸凌，確保基層護理師權益，並懲處霸凌者等。

對此，遭指控的護理長暫無回應與表示意見；事件兩名當事人目前也都暫時請假中。

陽明大學附設醫院由副院長張克昌出面接受工會陳情並聲明，4月27日發生爭執事件，雙方各自主張，互控傷害及恐嚇，院方尊重，院方監視器、電腦主機、電話等遭破壞，因涉及公物毀損，已報案偵辦中，靜待司法調查結果。

院方指出，這名護理師所言工作遭受不平對待一節，在4月27日前確實並無接獲任何申訴反映，院方申訴管道暢通，對此爭執，已立即積極處理，訪談雙方，提供心理諮商資源，同時，向家屬說明，承諾以公平、公正、公開的態度調查真相。