大學助理教授貪小利 詐報差旅費1萬餘元判3個月罰6萬

嘉義大學輔導諮商系高姓助理教授，向校方申報106年8月到11月間，「教師赴公民營機構增能計畫」差旅費，實際上未報名參與，經檢舉調查檢方日前依詐欺取財罪起訴，申請簡易判決，法院判處有期徒刑3個月、緩刑3年，罰金6萬元，須接受6場法治教育課程。

嘉義大學表示，尊重司法判決，該助理教授目前仍在職、平時表現良好，本案將列為未來校方對教師三級三審教評參考資料。

起訴書指出，高姓女子以參加嘉義大學「鼓勵教師赴公民營機構增能實施計畫」為由，106年12月間2次，以參加台大丶台北市衛生局、失智症基金會等單位舉辦的講座丶研討會，向校方申請多筆國內出差旅費。

檢方調查過程，高女否認詐欺犯行，指部分活動雖未報名，但的確有到場參與，然檢調調查發現，高女所申報出差旅費的活動，多數必須透過事前報名，不接受現場報名。