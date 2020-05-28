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建設公司欠稅467萬董事遭拘提 1小時籌措鉅款繳清獲釋
台南經營納骨塔一建設公司自2014年起滯欠勞工退休金、勞保費及全民健保費等共206件、合計467萬多元，經移送行政執行署台南分署強制執行，4次通知朱姓董事到場說明，除藉口拒不到場，且在限期內未履行或提供擔保，台南分署依法聲請拘提裁准，上午囑託台北分署協助拘提到案，朱馬上委託律師攜帶467萬現金到台南分署，火速繳清欠款後獲釋。
台南分署指出，這家建設公司位在台南市南區，自2014年起即滯欠勞保費、勞工退休金、全民健保費及營業稅，逾期不履行，經南區國稅局台南分局、衛福部中央健康保險署南區業務組、勞動部勞保局移送該署強制執行，尚欠467萬多元。
行政執行官劉芷穎調查發現，朱於2015年間擔任建設公司董事長且取得超過7成股份，雖於隔年改任董事，仍應有義務報告該公司的財產狀況。台南分署前後4次通知他到場報告，但他僅以書狀泛稱相關帳冊在前負責人的手中，拒絕到場。因此，台南分署要求朱於5月6日前履行或提供擔保，仍置之不理。
台南分署以朱經合法通知無正當理由而不到場為由，向台南地法院聲請拘提朱裁准後，隨即囑託台北分署協助拘提，上午10時20分將朱拘提到案。朱旋即委託律師攜帶467萬元的現金到台南分署，火速繳清欠款，經清點無誤後，上午11時30分通知台北分署直接釋放朱。
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