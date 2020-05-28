警抄賭博機房 驚見失業酒店小姐轉戰包養網

刑事局南打偵四隊宣布破獲賭博機房，意外發現不法集團的成員不只涉幫多個博弈網站宣傳、招攬會員，疑還替因疫情失業的酒店小姐到包養網站PO文、媒合男客出來性交易，每次談成的價碼從1萬5000元起跳；警方9天前到台南攻堅逮13人，依賭博罪、妨害風化罪移送台南地檢署。

警方原先獲報有賭博機房藏身台南市的商辦大樓，攻堅時發現機房成員在使用國內知名包養交友網站，詢問之下，成員透露「酒店停業有些小姐過來這邊！」不過小姐並未到機房，是由成員代為將照片、資料PO上包養網，當有興趣男客上鉤，靠男員工代為聊天攀談培養感情，以欠債、親人生病名目，讓男客同意外約性交易，此時才會通知酒店小姐前往。

據指，機房協助媒合約6名酒店小姐，價碼都1萬5000元起跳，外約內容包括吃飯、性交易，至少談成20幾次，收入50、60萬元，機房與小姐再拆帳。

警方查出，家住安南區的謝姓男子（28歲）家境不錯，疑出錢成立賭博機房，替賭博網站「金星娛樂城」、「泰金888」、「鑫利娛樂城」，月薪2萬5000元招募員工擔任客服、協助管理投注，並在網路宣傳以儲值贈送點數吸引加入會員，讓賭客去下注撲克、百家樂及運動賽事賺錢。

南打偵四隊獲線報，今年4月中起台南永康區一處商辦大樓，日夜都有年輕人出入，疑為詐騙機房據點，便與台南市刑大、永康分局成立專案小組，報請南檢指揮，本月19日前往永康區2個機房、安平區員工宿舍搜索，共逮9男3女，年紀介於19歲至29歲，另拘提謝姓男子到案。