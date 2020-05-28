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前科男侵佔機車行代步車 同一招騙3間機車行遭逮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子有多項前科，黃在月初時突發奇想，將自己的機車騎到北區五權路某機車行修理後，向業者借機車代步，業者不疑有他，將代步機車借出，未料黃將代步車騎壞後，又將機車推到另家機車行，謊稱欲修理，再向業者借機車代步，黃用相同手法騙了三家機車行業者，借了3輛代步機車，有網友將黃犯行貼到網路，提醒同行注意，警方今天巡邏時查獲黃，全案將依詐欺、侵佔罪，將黃移送法辦。

台中市第二警分局育才所警員今天上午11時許巡邏時，發現黃姓男子（44歲）騎的機車是失竊車，因此予以攔查，調查發現，黃先在11日騎著自己的故障機車，到北區五權路的機車行修理，並向業者借代步機車後，再將機車騎壞，22日晚間7時許又前往北區某機車行，以修理為由，借代步機車，騎不到50分鐘，機車又壞了，黃又騎到北屯區某機車行，借代步機車，直至今天上午才被警方查獲。

據查，黃姓男子有多項前科，懷疑黃利用此方式向機車行借代步車的動機不單純，將擴大清查黃是否利用車行借的代步車涉及其他刑案，全案今暫依詐欺、侵占罪偵辦，並移送台中地檢署訊問，釐清案情，黃在犯案期間，也有網友貼到台中市臉書各大社團，提醒機車行注意。

警方呼籲， 警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對任何違法之行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

台中市黃姓男子假藉修理機車為藉口，向車行借代步車後，將機車騎壞，又向其他車行借車，共有3間車行受害，黃今早遭警方查獲。圖／摘自臉書大台中生活網
台中市黃姓男子假藉修理機車為藉口，向車行借代步車後，將機車騎壞，又向其他車行借車，共有3間車行受害，黃今早遭警方查獲。圖／摘自臉書大台中生活網
台中市黃姓男子假藉修理機車為藉口，向車行借代步車後，將機車騎壞，又向其他車行借車，共有3間車行受害，黃今早遭警方查獲。圖／摘自臉書大台中生活網
台中市黃姓男子假藉修理機車為藉口，向車行借代步車後，將機車騎壞，又向其他車行借車，共有3間車行受害，黃今早遭警方查獲。圖／摘自臉書大台中生活網

台中市 詐欺

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