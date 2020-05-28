兒遭砍死父悲傷也離世 殺人判16年姑姑不平：應判無期

桃園葉姓男子因買賣毒品糾紛持武士刀砍死陳姓友人，對方脖子中刀、指頭遭砍斷，大體支離破碎，手段相當凶殘，葉送交鑑定排除精神疾病，對於量刑意見葉坦率說「由審判長決定」，陳的家屬痛批葉態度輕浮，桃園地院今依殺人、槍砲等罪，各判葉男有期徒刑16年、3月，可上訴。

桃園地院今天宣判，依槍砲罪判葉男3月，得易科罰金，另依殺人罪判葉有期徒刑16年，可上訴；葉男在押今有到庭聽判，對於結果面無表情也沒意見。

陳的姑姑則說「完全沒辦法接受」，她認為殺死一條人命，怎麼只判16年，應該要判無期徒刑，因為葉男從頭到尾家裡都藏著武士刀，姪子陳男雖然也有錯，但不應該由葉私下制裁，最終釀成死亡的悲劇。

陳姑姑說，姪子被葉男砍死後，整個家庭都破碎了，對於判決結果實在難以接受，待收到判決書後會再和律師討論是否透過檢察官提起上訴。

起訴指出，葉（36歲）、陳去年6月23日約在葉平鎮住家談判，2人爆發口角，陳拿出鐵鎚攻擊，葉則取出武士刀砍斷陳手指、頸動脈，陳脖子甚至遭畫開三分之一，當場斃命，檢方去年10月依殺人、槍砲罪嫌起訴葉。

法院先前將葉送交精神鑑定，但桃園療養院鑑定結果認為他並無精神疾病、精神耗弱，或辨識行為違法能力有顯著降低，對此葉表示沒有意見；14日辯論終結時，法官曾詢問葉量刑意見，葉回應「由審判長決定」，又起身向被害家屬草率鞠躬說對不起。