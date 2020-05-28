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口罩不夠用 八旬老翁藥房內偷21片口罩罰1000元
新冠肺炎疫情當前，八旬林姓老翁3月20日前往台南市北區某藥局買完口罩後，見櫃台前方地上紙箱內有口罩，趁店員不備之際，順手偷走紙箱內7份口罩，連同捆綁一起7人健保卡也一併偷走，合計21片口罩共105元，經店家報警究辦。林翁坦承行竊且與店家達成和解，台南地院也因他年滿80歲，依法減輕其刑，處罰金1000元，緩刑2年，可上訴。
台南地院審酌，林翁任意竊取他人財物，守法觀念淡薄，實值非難；惟念他一時失慮，犯後坦承犯行態度，復衡酌所竊的財物價值共計105 元，且與店家達成和解，並已彌補所造成的損害，有悔悟之意。
同時，依刑法第18條第3項定有明文，滿80歲人的行為，得減輕其刑，經查林翁行為時已年滿80歲，法院也依規定減輕其刑，認他犯竊盜罪，處罰金1000元，並給予緩刑2年。
檢警調查，林翁3月20日12時10分前往北區某藥局購買口罩後欲離開之際，見店內櫃台前方地上所擺放的紙箱內有口罩，趁無人注意之際，徒手竊取紙箱內的口罩7份，每份含口罩3片並與購買者健保卡綑綁在一起，他得手後即離開藥局。後因店家察覺口罩遭竊，經調閱店內監視器錄影觀看後報警究辦，循線查獲。
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