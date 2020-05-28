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指控蔣孝嚴「拿錢不辦事」 台商遭求償1千萬法院判免賠
國民黨前立委、榮譽副主席蔣孝嚴去年被吳姓台商指控收3千萬元卻未幫忙疏通大陸官員，他發聲明嚴正駁斥外，並認為名譽受損，提民事訴訟要求吳姓台商賠償1000萬元，並在四大報、周刊道歉，台北地方法院今判蔣孝嚴敗訴，吳姓台商免賠，可上訴。
吳姓台商2017年因投資糾紛被大陸境管，須繳納約1.8億元才能回台，他指控當時找蔣孝嚴擔任理事長的「中國台商發展促進協會」幫忙，還給了協會鳳姓財務長約3000萬元作業費用，希望協會協助疏通，未料卻一場空。
吳姓台商控訴，他最終仍得自己付錢給陸方才能回台灣，認為蔣「收錢不辦事」；協會發聲明駁斥，認為吳因賣國土及逃漏稅案遭出境管制，而委託另一名鳳姓台商幫忙，鳳女則向協會請託，但協會回應逃漏稅屬重罪，僅能盡力維護該台商應有的合法權益，並對於吳、鳳女之間的金錢糾紛不知情。蔣孝嚴也認為名譽受損，提民事訴訟要求吳賠償1000萬元。
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