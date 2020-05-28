法官協會新LOGO今登場 傳達在天秤上守護正義的決心

中華民國法官協會多次於新聞時事發表看法，捍衛司法獨立性，也成立臉書粉絲專頁和民眾溝通，協會今天公布新圖像，傳達守護正義的決心。

法官協會指出，協會走入臉書後，一直思考要以怎樣的面貌和民眾見面，在臉書平台中，可以看到各法院第一手針對判決發出的新聞稿，也可以看到協會對新聞時事的法律議題提出想法，協會知道臉書平台已經成為與社會溝通的橋樑。

協會表示，法官從來不是不食人間煙火，而是靜下心觀看、聆聽每個案件中的悲歡離合，做出最適切、最公正的決定，而在一連串的集思後，協會的新圖像今天登場。

法官協會指出，圖像閉眼的是正義女神，藍色是她的遮眼布，中間是正義女神持的寶劍，另用天秤代表正義，翅膀代表已想和自由。

協會表示，圖象閉眼代表聆聽法律意旨，睜眼尋思正義方向，長劍代表追求正義的決心與責任，法官則是保護人權的鬥士，雖然純淨之殿路途且行且艱辛，但法官始終堅持不屈，隱形之翅獨立飛翔，莫忘初衷的是天秤兩端守護正義的決心。