男持水晶飾品拉會員搞直銷 2個月撈150萬遭訴

28歲陳姓男子在2017間以謝菲席恩投資盤人，及自稱是香港盛華控股集團台灣區總代理，涉嫌以獎金紅利、專櫃名牌做組織行銷等話術，招攬他人加入當傳銷商，2個多月間收取20多人的入會費，總計超過150萬元。士林地檢署日前偵結，依違反多層次傳銷管理法，提起公訴。

檢方調查，陳為了掩飾投資盤會員主要收入是獎金紅利，拿來源不明的水晶飾品，當作是多層次傳銷商品，假冒是西班牙品牌「奧古蒂AGUTY&CO.」的水晶飾品。陳以香港盛華集團，將代理銷售奧古蒂水晶飾品，有意開拓台灣市場，未來在各大百貨公司設櫃，投資人可領取銷售分紅，以獎金及紅利制度，鼓吹投資人招攬會員及發展組織，詐騙被害人匯款。

陳男的話術包含，「公司提73%至85%產品獎金，可保值增值」、「推薦4人，即可開始領終身領取專櫃品牌分紅」、「靜態大公排，加入即刻回本」、「首創用專櫃名牌做組織行銷」等。陳宣稱，每次支付4萬2千元，可取得謝菲席恩經營權，推薦他人加入當傳銷商，另可領「靜態排隊領錢、z軸排隊領錢、立體矩陣對碰」，以及代數、費曼、四色、聯星獎金及全球分紅。

全案經被害人報案展開調查，陳涉嫌未向主管機關公平交易委員會報備，從事多層次傳銷事業，謝菲席恩投資盤無關推廣商品，2017年9月至11月間，共招攬約20多人加入當會員，共計匯款26次，不法所得約150萬4千元。