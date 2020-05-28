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轉傳第33號確診假消息 4名家長各繳1萬獲緩起訴
北部地區陳姓、楊姓等4名婦人，於今年2月間新冠肺炎疫情爆發之際，收到第33號確診案例在台北市SOGO百貨公司化妝品專櫃上班的假訊息，沒有查證就轉發至Line其他群組，遭依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。台北地檢署調查後，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫1萬元，並於群組內發文澄清。
檢方調查，陳姓、朱姓及兩名楊姓女子都是家庭主婦，她們各自從不同的學生家長LINE群組收到「確診病例33號是在台北SOGO百貨復興館B2化妝品專櫃上班」的假訊息。
收到後，她們未經查證就直接轉傳到其他學生家長群組。經調查局網路巡邏發現，依違反新冠肺炎特別條例函送法辦。據了解，4人均坦承犯行，供稱僅是想提醒大家，沒造謠惡意。
檢方考量4人因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，分別給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫1萬元，並於群組內發文澄清。
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