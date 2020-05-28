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海鮮餐廳漏開發票欠稅3572萬元 負責人遭管收

中央社 / 台北28日電

在新北巿汐止區開海鮮餐廳的黃姓負責人漏報營業所得不開發票，多年逃漏稅及罰鍰總計逾3572萬元，至今拒繳並脫產，行政執行署士林分署今天表示，日前向法院聲請管收黃男獲准。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，在新北巿汐止區開海鮮餐廳（現無營業）的黃姓男子，因民國98年至103年間，未依規定開立統一發票，逃漏營業稅及營利事業所得稅，遭人向汐止稽徵所檢舉，經稽徵所調查後，認定黃男漏報銷售額高達新台幣1億3652萬多元，開單補課黃男98到103年度營業稅、所得稅及罰鍰，合計逾新台幣3600萬元。

黃男不服遭罰補稅，在105年間申請複查期間，卻將多張投資型保單轉給妻子進行脫產，又將帳戶內192萬元的存款領取一空；黃男開餐廳賺的錢多數交給妻子支付家用，士林分署另查得他的妻子將家用剩餘款約300多萬元開自己帳戶買賣股票。

士林分署受理本案後，經執行黃男名下全部財產後，僅獲償65萬多元。

士林分署於26日詢問黃男時，他兩手一攤表示自己無力清償欠稅，也拒絕將之前隱匿的財產交由士林分署執行，士林分署認黃男有行政執行法所定「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事 」等事由，向士林地方法院聲請管收獲准，解送法務部矯正署台北看守所附設管收所執行管收。

士林分署呼籲商號負責人應誠實繳納各項公法上債務，切勿心存僥倖、置之不理，甚至將財產移轉予他人名下，刻意規避執行，否則執行機關將依法採取強制措施，以彰法治。

在新北巿汐止區開海鮮餐廳的黃姓負責人漏報營業所得不開發票，多年逃漏稅及罰鍰總計逾3572萬元。圖為發票示意圖。 報系資料照
在新北巿汐止區開海鮮餐廳的黃姓負責人漏報營業所得不開發票，多年逃漏稅及罰鍰總計逾3572萬元。圖為發票示意圖。 報系資料照

汐止 統一發票 海鮮

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