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女遭猥褻本想忍氣吞聲 沒想到他竟提告求償

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿龍與女子小蘋在同一社團擔任幹部，3年前小蘋受邀到他家作客，未料酒後他將她的衣領往下拉， 還將他的右手伸入她衣領內，撫摸、搓揉她的胸部，經小蘋告訴友人，她起先礙於與阿龍在事務上常有接觸機會而不欲追究，但他得知此事在友人圈內傳開，而對小蘋等人請求損害賠償及妨害名譽，小蘋忍無可忍提出告訴，一、二審依強制猥褻罪將阿龍判刑2年6月。

判決書指出，阿龍（化名）與小蘋（化名）是朋友，兩人在同一社團擔任幹部。2017年10月11日晚間，小蘋與黃男王女夫婦至阿龍家作客，4人坐在客廳沙發聊天、看電視，除王女不會飲酒外，其餘3人共同飲用威士忌。

同日深夜，阿龍招呼小蘋坐到身旁，突然出手將她的衣領往下拉，她受到驚嚇，隨即拉住自己衣領，坐回王女旁邊。黃男、王女稍坐片刻後，即向阿龍表示要離開，並邀小蘋一起離開。

惟阿龍表示還有事要與小蘋商談，請黃、王夫妻先離開，而黃、王因已開口表示要離去，雖擔心小蘋，亦不便再久留。阿龍見兩人離去後，自後環抱小蘋，以左手壓制她雙手，將右手伸入她衣領內，撫摸、搓揉她胸部，被害人奮力抵抗，趁他力竭掙脫，隨即離開他住處。

小蘋離開後，隨即接獲王女來電關心，小蘋在電話中哭泣，說不出話，遂轉往王女住處，將阿龍對她強制猥褻情節告知王女。

小蘋起先礙於與阿龍在事務上常有接觸機會而不欲追究，但因阿龍得知此事在友人圈內傳開，而對小蘋等人提起請求損害賠償之民事訴訟及妨害名譽之刑事告訴，被害人忍無可忍始至警局提出告訴，

阿龍否認強制猥褻犯行，辯稱「我因為要起身上廁所，所以用左手往上拉小蘋的衣領，因為我是要過去，當天黃男、王女夫婦離開後，我請小蘋留下來，要勸小蘋不要介入別人的婚姻，小蘋就很生氣一直喝酒，我也很生氣，所以2人有爭執、吵架」等語。一、二審不採信，予以判刑2年6月。可上訴三審。

男子阿龍與女子小蘋在同一社團擔任幹部，3年前小蘋受邀到他家作客，酒後遭他撫摸胸部，一、二審依強制猥褻罪將他判刑2年6月。圖／本報資料照
男子阿龍與女子小蘋在同一社團擔任幹部，3年前小蘋受邀到他家作客，酒後遭他撫摸胸部，一、二審依強制猥褻罪將他判刑2年6月。圖／本報資料照

猥褻 妨害名譽 婚姻

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