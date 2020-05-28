嗆「我有身心障礙卡會判死嗎？」 刺死老闆法官判20年
彰化縣建築工許姓男子因經常酒後上工或無故曠工被蔡姓老闆辭退，蔡男在許男酒駕被判刑時還借錢給他繳罰金及提供工作機會，但許男被辭退後酒後和蔡男發生口角，而約蔡男單挑，還挑釁說「我有身心障礙卡，會判死刑嗎？」兩人在扭打中許男以預藏藍波刀刺中蔡男心臟致死，彰化地方法院依殺人罪將許男判刑 20年。
許姓男子（45歲）去年8月間以line訊息向蔡姓包商（綽號老林，46歲）要求提供工作，蔡男因許男常飲酒上工等工作態度不佳，而向許表示不用再來要工作了，許也禮貌性表達感謝照顧，並向蔡討前一天還未給的900元工資，蔡男表示會交給兩人共同朋友施男。
施男則勸許男應反省工作態度，珍惜出獄後的自由日子，隔天許男還請施男陪他去找蔡姓包商，化解蔡男對他的成見，但因蔡男不在家，許男又轉往另一友人黃男家飲酒聊天後，再用line打電話給蔡男，但兩人在電話中發生爭吵，許男則返家拿藍波刀放在褲袋內，再返回黃男家，連續傳語音訊息對許男叫囂、要求單挑，並對蔡男說「我跆拳要挑戰拳擊」、「我身心障礙卡，我會判死刑嗎？」、「我是可以死的啦，我還有兩個兄弟，他死只有老林一個而己（父母只有他一獨子） ，多厲害？」。
蔡男聽到語音後盛怒下跑到黃男家中，看到許男揮拳就打，許男不甘示弱，拿出預藏藍波刀刺向蔡男臉和胸口等處，導致藍波刀刺進蔡男左心房達16公分深，蔡男當場死亡。
許男犯後辯稱是是因蔡男曾在工作時罵他三字經，辯護律師也說，許男患躁鬱症領有身心障礙證明，當天又喝酒，受智能和酒精及躁鬱影響，導致辨識能力低弱才會行兇。
不過法官認為，許男有就醫和服藥，精神狀況相對穩定，在行兇前一日被蔡男辭退時，還能禮貌性寒喧祝蔡男生意興隆，後還能表達對施男關心的感謝之意，並表示要去探望年邁的外公外婆，許男酒後在電話語音對蔡男叫囂，還說要學習「館長」將互毆過程錄影直播、簽立生死狀等，還思考過自己犯罪後法律上可能獲得刑度減免，顯見許男思考能力和精神狀況都與常人無異。
法官認為，雖鑑定報告提及情感性精神疾病，更容易因酒精影響，產生暴力行為，但少有案例在沒有情緒刺激下就跑去殺人，但一個人再生氣也不能去殺人，再衝動也得克制自己不去殺人。
且蔡男多次幫助許男，許男酒駕被判刑時，蔡男借錢給許男得易科罰金，許出獄後還提供工作機會給他，法官認為，蔡男從不吝對許男伸出援手，但許男卻因動怒將蔡男一刀斃命，讓獨子的蔡男家中年邁雙親及二子失去依靠，忘了蔡男過去對他的恩惠，因此認為應嚴懲許男，依殺人罪判刑20年。
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