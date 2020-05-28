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懷疑醫師男友找「小四」 小三傳訊恐嚇辯「宣示主權」
洪姓女子和已婚的盧姓醫師搞外遇，卻懷疑盧在醫院與另名張姓女醫師交往，認為張女是「小四」，傳訊息恐嚇張女「帶兒女去投靠別人老公」、「淪為小四還好意思嗆聲」，並揚言投訴媒體，洪女被告上法院，一審獲判無罪，二審改依恐嚇罪判拘役20日，得易科罰金；最高法院駁回上訴定讞。
判決指出，洪女當小三期間，懷疑醫師男友和張女交往，心生不滿，2016年11月20日凌晨傳訊息「盧中午回來想跟我做愛，連碰都不想那讓碰，你也很可憐，當人妻不好好當，帶兒女去投靠別人的老公，還當自己的老公叫」、「以前當小三，現在淪為小四還好意思嗆聲，那麼想上雜誌，我是可以成全的喔！」
洪女在訊息中指名張女工作的醫院、科別和姓名，另張女心生畏懼，一狀告上法院。洪女否認犯行，供稱「我只是在宣示主權，只是我是小三，張女是小四」，因為張女用盧的手機打電話自稱是盧太太，她才在凌晨傳訊息。
一審認為洪女訊息不足以讓張女感到恐懼，罪證不足，判洪女無罪；但二審認為，根據洪女的訊息，將張女的工作地點、職位等，以第三者或第四者身分公諸於雜誌，確實是損害名譽的行為，而洪女以此要脅張女，已讓張女心生畏怖。
另外，洪女並非盧的配偶，而是婚外情第三者，豈能有利用媒體警告其他女友的正當性，因此法院不採信洪女說詞，依恐嚇罪判洪女拘役20日，得易科罰金；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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