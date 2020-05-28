罷韓白熱化 挺韓「石頭里長」涉妨害罷免...低調出庭

罷免高雄市長韓國瑜情勢白熱化，挺韓的內門區瑞山里「石頭里長」謝振城先前曾在紫竹寺，嗆聲擺攤連署的罷韓圖體「我出三聲，沒有移開，我馬上開車來撞你，我沒有騙你」，企圖阻礙罷韓連署，被檢方依妨害罷免等罪嫌起訴。今天上午開庭，謝振城低調不願多談，僅拱手回應，「不想再引起什麼誤會」。

謝振城今天在律師陪同下出庭，檢察官針對幾次衝突時間點，聲請勘驗員警蒐證側錄畫面，想從謝振城等人說話神情態度，判斷有無違反選罷法犯意；另外，謝振城在衝突當天直播時，曾對罷韓人士說到，「這我的廟地，請你出去」，檢察官也希望法官協助函詢擺攤地點產權所有，釐清罷韓團體擺攤合理性。

準備程序庭結束後，謝振城快步走出法庭，被追問出庭心情時，他僅說，案子進入司法程序，「低調、低調」，不想再衍生風波。

據了解，謝振城姊弟挺韓，這次都捲入妨害罷免風波。橋頭地檢署檢察官起訴，謝姊在今年2月12日，也就是二階段罷免連署期間，發現紫竹寺周遭有罷韓團體擺攤徵求罷免連署，隨即聯繫謝振誠，謝振誠馬上撂那姓男子飛車去「關切」，要求罷韓團體不得在該處徵求連署。

罷韓成員將連署站遷至路口轉角，但謝振城等繼續恫嚇說，「我出三聲，沒有移開，我馬上開車來撞你，我沒有騙你」，並嗆說，「你們看可以去那邊死較不會臭，可以嗎」。謝指揮那男「車移過來，不要讓他停」，那男開車逼近連署站設置地點，幾乎撞擊連署站，還不斷按鳴喇叭威嚇罷韓成員。

謝姊也不罷休，直朝罷韓成員罵「卡旁邊死，較不會臭，擺在那邊不是一樣人家的地」、「我看你這狗屎人，是非不分」、「這型就跟三粒欠二粒一模一樣，就是那款死人型，看了就受不了」、「你們要當畜生也無所謂」。