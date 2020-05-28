涉性侵女助理一審判4年 鈕承澤完整上訴理由曝光

國片導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案，鈕賠被害人2百多萬元，但不認罪，一審被台北地院依強制性交罪判刑4年，檢方不上訴；鈕主張女方深夜與他共處一室，且未明確大聲拒絕親吻，因此自己無法察覺反對親密行為意思，日前提上訴請求高等法院判無罪。

鈕承澤上訴指出，自己喜歡女方周遭人士皆知，女方面對同儕嘲諷，均微笑以待，笑說年紀大不可能，但自始至終均未表示拒絕之意，甚至在主管發覺雙方有戀愛感覺並進一步探詢意思時，僅微笑表示再看看或說會不會太快，顯然並非毫無此意，更遑論當日深夜單獨留下共處一室。

因導演工作性質追求完美，在劇組中自然較為強勢，不受劇組其他同仁所喜愛，在女方生活同居室友、朋友評價更低，故若女方明白表示欲交往，將可能受有多重壓力，甚至為同儕團體所厭惡。

一旦二人發生關係為外界知悉，女方恐立即選擇否認，就其自身可能未明白拒絕部分，以鈕違反其意願而為親密行為搪塞。這些情節北院未予認定，恐無法直實呈現本案究無可能女方出於人際壓力、討好、卸責動機，事後避重就輕而為指訴。

女主管證稱，當天三人共處期間，曾問一堆像是追求的話，女方並沒有排斥，只回答：「欸，這樣會不會太快了」期間曾多次探視女方意向，她多以面帶微笑做答覆，且詢問關於「喜不喜歡性、懷孕也沒關係嗎」等親密問題，也僅笑而不答或點頭。

鈕認為，當天女主管刻意製造獨處機會，女方為女主管叫車後，明明有機會一同離開（宴會中一起來一起走是常態），卻決定深夜單獨留下與自己單獨同居一室。她已成年，且有男女交往經驗，豈能說此舉毫無更進一步發展情感及正面回應試探、調情之意。

親吻女方時，她雖閉眼、閉唇，但並未別開頭部或推開。是否曾說「我不要」事實不明，縱使有說，可能音量過小，僅口中喃喃細語，讓自己無法察覺，如何判斷拒絕之意？若自己未曾接收到拒絕，即不符合違反意願的構成要件。

女方雖證稱有「推開」動作，但僅是片面之詞，總使有動作也甚微小，形同半推半就，自己難以察覺其有反對之意，誤認女方半推半就，並未反對為親密行為。

鈕表示，自己清醒即停止一切動作，並讓女方離開。在此之前，並未覺察女方內心（未形諸於外）的抗拒，致誤以為女方有意而為親密行為，自不應構成強制。此外，女方是因媒體影射及同儕壓力才提告，動機並非單純。