陳斐娟臉書指他是「愛情騙子」 劉建國求償50萬今敗訴

立委劉建國不滿節目主持人陳斐娟在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，一狀告上法院，刑事部分，士林地檢署處分不起訴；民事部分，劉建國向陳斐娟求償50萬元、登報道歉並刪除臉書文章，台北地方法院今判劉建國敗訴，陳斐娟免賠免道歉，可上訴。

法院開庭時，劉建國委任律師曾指出，陳斐娟的文字並非單純引用李婉鈺的言論，因李婉鈺並沒有說劉建國不忠，且陳斐娟PO文前沒有像劉建國求證或詢問回應，認為陳斐娟有故意過失。