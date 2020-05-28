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陳斐娟臉書指他是「愛情騙子」 劉建國求償50萬今敗訴

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

立委劉建國不滿節目主持人陳斐娟在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，一狀告上法院，刑事部分，士林地檢署處分不起訴；民事部分，劉建國向陳斐娟求償50萬元、登報道歉並刪除臉書文章，台北地方法院今判劉建國敗訴，陳斐娟免賠免道歉，可上訴。

法院開庭時，劉建國委任律師曾指出，陳斐娟的文字並非單純引用李婉鈺的言論，因李婉鈺並沒有說劉建國不忠，且陳斐娟PO文前沒有像劉建國求證或詢問回應，認為陳斐娟有故意過失。

陳斐娟抗辯，李婉鈺曾在節目中說和劉建國曾論及婚嫁，且劉建國曾答應李婉鈺要開記者會澄清，但劉建國為了自身政治前途而背棄承諾；她說，節目曾邀請劉建國說明但被拒絕，但劉建國身為立委本可自己開記者會澄清，且劉身為政治人物本該受到監督，她認為劉建國濫訴，企圖「以訟封口」，她也不願和劉建國和解。

立委劉建國。圖／聯合報系資料照片
立委劉建國。圖／聯合報系資料照片
陳斐娟。圖翻攝自臉書
陳斐娟。圖翻攝自臉書

劉建國 陳斐娟 李婉鈺

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