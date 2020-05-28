聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳斐娟臉書指他是「愛情騙子」 劉建國求償50萬今敗訴
立委劉建國不滿節目主持人陳斐娟在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，一狀告上法院，刑事部分，士林地檢署處分不起訴；民事部分，劉建國向陳斐娟求償50萬元、登報道歉並刪除臉書文章，台北地方法院今判劉建國敗訴，陳斐娟免賠免道歉，可上訴。
法院開庭時，劉建國委任律師曾指出，陳斐娟的文字並非單純引用李婉鈺的言論，因李婉鈺並沒有說劉建國不忠，且陳斐娟PO文前沒有像劉建國求證或詢問回應，認為陳斐娟有故意過失。
陳斐娟抗辯，李婉鈺曾在節目中說和劉建國曾論及婚嫁，且劉建國曾答應李婉鈺要開記者會澄清，但劉建國為了自身政治前途而背棄承諾；她說，節目曾邀請劉建國說明但被拒絕，但劉建國身為立委本可自己開記者會澄清，且劉身為政治人物本該受到監督，她認為劉建國濫訴，企圖「以訟封口」，她也不願和劉建國和解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言