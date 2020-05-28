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獨／竊走古蹟近200年歷史牌匾銷贓 兩男遭判刑6月、5月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

李姓慣竊因缺錢花用，前年9月利用夜色掩護潛入鄭氏家廟旁市定古蹟「春官第」，將刻有「進士」、「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明經」等4面近200年歷史的牌匾竊走，找來一名張姓古董商銷贓，全數以全數以3萬5千元出售，由張載運至新竹縣新埔鎮，遭檢警查案偵破，成功尋回4面牌匾；新竹地院審理終結，依竊盜、故買贓物等罪判李、張有期徒刑6月、5月。

這4面牌匾最早可源溯自道光三年間（1823年），已有近200年歷史，為行政院文化部文化資產局登錄的「春官第」文物

經查，前年9月9日凌晨，李騎乘機車前往新竹市文化局核定為市定古蹟的鄭氏祖厝春官第，徒手將懸掛在春官第內的「崇祀鄉賢」、「文魁」、「明徑」、「進士」等4面牌匾竊走，三天後找來一名張姓古董商銷贓，將所有牌匾分兩次以3萬5千元轉賣，之後由張將牌匾再回新竹縣新埔鎮住處放置。

檢警接獲鄭家報案，立刻成立專案小組，調閱百支監視器，發現李男涉有重嫌，但李已因另起竊盜案入獄，且堅不吐實所竊文物流向，檢警認為這4面牌匾屬台灣重要歷史文物，若無法追回，恐造成台灣歷史上的損失，經多次提訊，終於突破李心防，供出銷贓過程。

法官審理時，張男否認收贓，辯稱李起初告訴他母親生病，需借3萬多元，先拿4面牌匾來抵押，之後會再贖回去，這些牌匾都是別人拆房子不要的東西，他不曉得都是贓物，會借款給李，是基於幫助對方度過家庭危機，自己也曾擔心牌匾是贓物。

但法官發現張男於警詢、法院審理時說詞反覆，若牌匾來是抵押之用，為何雙方沒約定清償借款將其贖回的期限？若要協助度過家庭危機，張大可直接借款給李，為何要收受有贓物疑慮的牌匾，讓自己身陷觸法風險？另外，張的手機內有數張拍攝整理完牌匾的照片，其中不乏牌匾上所題小字等細部照，若單純抵押，張屆時只需將牌匾原物返還即可，為何大費周章？

法官認為，李正值青壯卻不以正當方式賺取所需，因缺錢使用竟竊取極具文物價值的4面牌匾，以銷贓牟利，犯後起初否認犯行，經多次反覆說詞才供出實情與牌匾流向，最後才坦承犯行，態度尚可；張男對牌匾可能為贓物已有認識，仍將以買下，助長財產犯罪，增加贓物查緝困難，又否認犯行，沒有悔意，審酌依竊盜、故買贓物等罪判李、張有期徒刑6月、5月，易科罰金18萬、15萬元。

檢警持搜索票前往張姓古董商位於新竹縣新埔鎮住處，將4面牌匾尋回。圖／報系資料照
檢警持搜索票前往張姓古董商位於新竹縣新埔鎮住處，將4面牌匾尋回。圖／報系資料照
檢警持搜索票前往張姓古董商位於新竹縣新埔鎮住處，將4面牌匾尋回。圖／報系資料照
檢警持搜索票前往張姓古董商位於新竹縣新埔鎮住處，將4面牌匾尋回。圖／報系資料照

新竹 文物 竊盜

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