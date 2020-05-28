新屋保齡球館大火6勇消喪命 6消防員挨告貪汙再獲無罪

2015年桃園市新屋保齡球館大火害6名消防員殉職，時任桃園市消防局新屋分隊長吳尚城等6人被控消防安檢放水，另時任新屋區公所工務課技士鄭紹春、工務局拆除科約僱人員張嘉隆被控未拆違建，8人分別依違反貪汙治罪條例圖利罪、偽造文書等罪嫌起訴，桃園地院一審判8人均無罪；檢方針對吳尚城等6名消防員提上訴，台灣高等法院今駁回上訴，判6人無罪，被告部分不得上訴，檢方可依刑事妥速審判法規定上訴。

另外鄭紹春、張嘉隆部分，一審判決後檢方未提上訴，2人無罪確定。

新屋保齡球館2015年1月20日發生大火，鐵皮屋頂被燒熔塌陷，造成蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰6名消防員來不及逃生英勇殉職。

檢方起訴認為，時任新屋消防隊員林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐等人2011年曾赴保齡球館安檢，包括火警自動警報器受信總機故障等多項缺失，但同年7月，當時擔任新屋分隊長的吳尚城和小隊長謝建勝「指示」放水後，消防員不再記載缺失。

檢方認為，消防員檢查放水，讓業者有恃無恐，圖利業者應該支付的改善經費81萬餘元，依貪汙治罪條例圖利罪起訴6人；另鄭紹春、張嘉隆也被依偽造文書罪嫌起訴。