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中興高中285名學生食物中毒 業者與被害人和解緩起訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南區潔達有限公司實際負責人方男，去年提供午餐葷食給南投縣中興高中學生，因餐食染有病原菌，致285名學生發燒、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，檢出有金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌，違反食安安全衛生管理法，檢察官以方男積極與被害人達成和解，遂予以緩起訴處分，但罰他向國庫支付5萬。

檢察官認方男（58歲）一時疏忽造成中興高中學生食物中毒，犯後深表悔悟，並主動積極與被害人達成和解，被害人於和解書表示不提起刑事訴訟，因此檢方認以緩起訴為適當，以勵自新。

緩起訴處分書指出，方男為潔達公司的實際負責人，負賣產品的製程管理，本應注意所提供的餐食不得染有病原性生物或造成經流行病學調查認定屬造成食物中毒的原因。

方男疏於注意，去年6月13日提供午餐葷食給南投縣中興高中的學生，因餐盒內含害人體健康的物質、或染有病原菌，致當日用餐的學生共計285人身體不適，陸續發生發燒、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，其中125人就醫通報。

經南投縣及台中市政府衛生局採被害人、潔達公司廚工的糞便檢體，檢出金黃色葡萄球菌。南投縣政府生局並採集該公司的食餘檢體，檢出仙人掌桿菌。案經台中市食品藥物安全處函送偵辦。

台中市南區潔達有限公司提供午餐葷食給南投縣中興高中學生，因餐食染有病原菌，造成285名學生食物中毒症狀，檢察官以業者積極與被害人達成和解，予以緩起訴處分。圖／本報資料照
台中市南區潔達有限公司提供午餐葷食給南投縣中興高中學生，因餐食染有病原菌，造成285名學生食物中毒症狀，檢察官以業者積極與被害人達成和解，予以緩起訴處分。圖／本報資料照

中毒 台中市 衛生局

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