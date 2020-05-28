「輕適能」健身房無預警倒閉 負責人以10萬元交保

主攻小資女市場的「輕適能」健身房全台15家分店無預警倒閉，股東、員工組自救會提告執行長賴志欽、營運長吳佳倫吸金5千萬元，多達1萬6000名會員受害。台北地檢署查出在設立公司時，透過吳的友人林君志四處借錢辦理登記，涉嫌虛偽出資，昨指揮台北市調處搜索約談賴、吳發、林等3人，漏夜偵訊後，依違反公司法等罪諭令3人各以10萬元交保候傳，其中賴、吳併限制出境、出海。

自救會發起人郭姓男子表示，輕適能在7年前由賴志欽等人創辦，並在2017年開始以開放加盟為名對外大量募資，賴打著健身名人名號，經常受邀上媒體分享創業經驗，近3年募得約5000萬元，包括「輕適能」在內，陸續創立3個品牌，全台有15家分店，以雙北市為大宗。

不料，賴志欽卻在去年底告知股東資金有缺口，接著遲發薪資，今年1月底大量關店、裁員，在資金不透明的情況下把台北市、新竹各2家分店轉給其他業者接手。