同樣求職受騙 男淪為詐騙集團人頭戶逆轉改判無罪

黃姓女子去年2月間在臉書上看到求職廣告，應徵工作，對方要求須先入會且繳交會費，她匯款2250元進入指定帳戶後，工作也沒著落，受騙上當後報警處理，檢警循線找到人頭戶劉姓男子，認他幫助犯詐欺取財罪，一審處2月徒刑，劉上訴喊冤，和黃女一樣都是求職被騙的，二審合議庭調閱劉其他3案，檢方均作出不起訴處分外，認定本案罪證不足，改判劉無罪，可上訴。

檢警調查，劉明知把金融機構帳戶提供他人使用，可能幫助他人騙錢，去年2月2日前，把他申請的王道銀行帳戶資料交給詐騙集團成員使用。詐騙集團取得該帳戶資料後，在臉書張貼虛假的求職廣告，要求職者必須先入會且繳交會費，害打算應徵工作的黃女受騙上當，依照詐騙集團的指示，匯款到詐騙集團指定的人頭帳戶。

其中一筆2250元，同年2月11日匯款到王道銀行帳戶後，劉依照詐騙集團成員的指示，先扣除50元的報酬，再把剩餘金額轉帳到其他人頭帳戶。

「我也是受害者」劉指出，他原本要應徵打字工作，和對方連絡之後，對方說目前兼職任務只有文宣和財務，他選擇了財務，對方要求他提供帳戶給公司使用，他才提供相關帳戶。他表示，沒有幫助詐騙集團騙錢或洗錢的意思。

台南地院合議庭以「應徵打字人員&帳戶&詐欺」為關鍵字，蒐尋全國地檢署的起訴、緩起訴與不起訴處分書，查到12件被告及告訴人都是因為應徵打字工作，而分別遭到騙取帳戶及金錢。其中有9件，可從偵查結果看出，提供帳戶的被告每筆匯款可獲得50元報酬，上述12件案件，有11件經檢察官作成不起訴處分，1件作成緩起訴處分。