獨／內規挨批「為數字逼人吃案」 北市警：應有誤解

台北市警察局近年配合市府研究發展考核會，將地院地檢發交查案件列入公文期限統計範圍，只要超過26日未結案即列入統計，「提醒」單位主管掌握案件運作情況；近月不少基層員警抱怨，警局壓力層層下放，各級主管「螺絲越鎖越緊」，「辦不到的目標只為了數字好看，不如調到邊疆少辦案！」

法院及檢察署發交查案件是指，民眾告訴、告發、自首或非司法警察機關移送的案件，如民眾自行撰寫訴狀，到地院或地檢申告，法檢人力相對較少，可能交由所屬轄區警方調查。

基層員警表示，通常院檢行文警察機關要求調查發交查案件，期限多以2到3個月為限；對於警察來說，除了處理民眾逕向警察機關舉報的案件外，院檢交辦的發交查案件量也不少。

近年台北市警察局訂下「內規」，將法院地檢署發交查案件列為公文期限統計範圍，只要發交查案件公文超過26日，將逐月統計案件數，提醒各分局「要注意」；同時各分局研考人員「又多一支雞毛能當令箭」，近月更緊鎖螺絲，釘得基層大嘆「因為辦不到的目標被釘，不如歸去。」

一名張姓資深警員試算，收到發交查案件公文後，依規定寄發通知單2次將告訴人通知到案，就需要10天，釐清案情後寄發通知單2次將被告通知到案，就又要10天，減去承辦員警休假，還要包含調閱金流、通聯、個資等偵查作為，單純的案件沒問題，複雜的案件26天怎麼可能夠？難道被告都會乖乖到案？難道一名刑警只負責這一件案件？

一名陳姓刑警說，他曾看到一名研考人員，不僅平時拿著案件對幾名刑警冷嘲熱諷，還在分局的LINE群組裡向單位主管建議報調其中一名刑警，稱其「有夠爛、不適任」，陳員氣憤表示，「現在的刑警專門用來辦公文？人家在外面埋伏抓壞人的時候你在哪裡？」

還有一名黃姓偵查佐表示，他曾跟著小隊在外埋伏近3天，期間家人北上探望，他卻完全無法陪伴，就為了抓到歹徒；未料行動結束後，隔天上班卻遭到研考人員碎嘴「啊是辦什麼大案？公文不用辦了嗎？」黃員說，「我是為了打擊犯罪，自己也貢獻了，家人也犧牲了，為何換來這種對待？」

數名員警口徑一致，台北市長柯文哲上任後，「數字管理」就越顯重要，績效制度加上公文，刑警本就像被閹割一樣，「好像會辦公文不會辦案的才好棒棒」，運作幾年後，警察局各級主管走火入魔，開會都把「沒有統計就沒有統治」掛在嘴邊，追逐數字比追犯人還要飢渴，卻忽略辦案沒有這麼簡單。

一名不願具名的中階警官說，刑警又要辦案又要擔心公文逾期，長期利用自己休假時間回單位處理公文，超時上班已成常態，上級又不斷增加壓力，每個月都統計超過26天未結案的案件量，連這個都要「與上個月同期相比」「敬愛的長官，你瘋了嗎？」警政署過去才剛因刑警荒要放寬刑案公文時效，台北市警局是要砲打中央嗎？

該名官警提到，上級訂下目標，壓力層層下放，真的在期限內無法結案的人，「是要草草結案甚至吃案嗎？這樣對得起人民嗎？」更何況根據警政署刑秘字1060003939函文，刑事局在2017年發布的刑事案類公文管制時效辦理原則第3項規定，檢警調查案件部分，調查指揮書、地檢署核退（補正）案件、發交查案件等，辦理日數依來文限辦日期，如無限辦日期，則修訂為60日。台北市警局為了數字，不顧偵辦刑案的難處，明明是60日的期限，卻以26日為目標，「才說要改革，又訂規則搞人，根本是疊床架屋弄死自己人！」

對此，經本報記者詢問，台北市警察局初步回應，自2015年台北市政府研究發展考核委員會就要求局處公文要在30日內簽結，若無法完成則須請單位主管進一步「掌握」公文運作情況；且市府研考會每年皆會發布新的標準，公文期限逐年遞減，至今為26日，警察局僅是遵照研考會指示辦理。

台北市警察局強調，考量刑事案件不比一般公文單純，該項統計無任何行政處分，僅是提醒下屬機關主管掌握所屬案件情況，會造成第一線員警龐大壓力，應屬警局與各分局溝通誤解所致，日後將會逐一對內詳細解釋。