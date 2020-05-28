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法官老爸關說肇逃判無罪 再審恐翻案他撤上訴

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

最高法院前法官蕭仰歸十年前替兒子蕭賢綸肇事逃逸案，向認識多年的台灣高等法院前審判長高明哲關說，讓兒子一審有罪判決逆轉判無罪確定。高檢署去年聲請再審獲准，蕭賢綸雖抗告，但最高法院駁回，確定重啟再審，蕭26日撤回上訴。

蕭賢綸2008年開車擦撞機車騎士，未下車查看，被依公共危險罪起訴，基隆地院判刑6月，緩刑2年並須支付公庫3萬元。案件上訴，蕭仰歸擔心學法律兒子留下前科，找高院合議庭關說，因審判長高明哲是蕭認識逾36年的好友，蕭直言希望改判兒子無罪。

高明哲向受命法官稱被告是蕭仰歸兒子，蕭期望判無罪，但受命法官高玉舜認為事證明確，應維持有罪判決，或可撤銷捐款部分，高回應「他要的不是這個啦！他要的是無罪判決」，兩人相持不下，受命法官製作有罪判決，高則另行製作無罪判決，並獲陪席法官支持，評議以二比一改判無罪確定。

關說案件曝光後，蕭仰歸、高明哲在監察院調查時，刻意隱匿案件審理期間，兩人曾二度餐敘，最終被彈劾移送公務員懲戒委員會，隔年蕭仰歸判休職6個月，高明哲降二級改敘，兩人事後提前退休，合開律師事務所。

高檢署認為，高明哲因受蕭仰歸關說，影響確定判決結果，當時的無罪判決已受汙染，有再審必要；高院去年底裁准，但蕭賢綸不服提抗告，認為高檢署應證明高明哲受關說一事足以影響判決，不得憑空臆測。最高法院認為，高明哲被關說後，在評議前向受命法官遊說改判無罪，高評議時的意見已受汙染，足以動搖蕭賢綸有罪或無罪的結果，裁定駁回抗告，確定重新審理。

高院再審庭原定28日下午3點行準備程序，但蕭賢綸決定撤回上訴，接受基隆地院判決；如此一來，蕭雖遭判6月徒刑，但仍獲緩刑。

最高法院前法官蕭仰歸。圖／聯合報系資料照片
最高法院前法官蕭仰歸。圖／聯合報系資料照片

基隆 台灣高等法院 公務員

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