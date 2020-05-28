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到香港搶劫…台版陳同佳 重判10年10月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中報導

台中地院依香港媒體所拍攝照片、影片，及林湯駿住處查扣贓證物，依加重強盜罪將他判刑10年10月、沒收犯罪所得。 圖／聯合報系資料照片
台中地院依香港媒體所拍攝照片、影片，及林湯駿住處查扣贓證物，依加重強盜罪將他判刑10年10月、沒收犯罪所得。 圖／聯合報系資料照片

男子林湯駿去年持模型空氣槍，在香港「經典時計」表行搶走市值三八九萬元的兩只勞力士手表，潛逃回台後被捕，被稱為「台版陳同佳」；台中地院依香港媒體所拍攝照片、影片，及林嫌住處查扣贓證物，昨依加重強盜罪將他判刑十年十月、沒收犯罪所得，宣判後續押看守所。

林除強盜香港表行外，去年五月廿三日搶奪日本東京都的「瑞士鐘表行」兩只勞力士表，價值新台幣四二五萬元，去年六月十二日，在新加坡遠東商業中心搶兩只勞力士表；因搶奪非本刑三年以上，我國無審判權，檢方不起訴處分。

判決書指出，卅歲林湯駿去年九月廿八日搭機前往香港，停留期間前往尖沙咀彌敦道金域假日酒店地下十一室「經典時計」表行勘查，同年十月一日返台。

同年十月五日下午，林湯駿再前往香港，抵達後在旺角當地模型店以港幣六八○元購得黑色、可擊發ＢＢ彈的仿真空氣槍。第二天上午，林穿黑色短袖上衣、黑色褲子、頭戴白色鴨舌帽、攜帶咖啡色皮包，空氣槍插在右側腰間褲頭用上衣蓋住，搭計程車前往「經典時計」表行。

林進入店內佯裝買勞力士表，挑選時左手戴一只表，右手拿另一只表，取出空氣槍指向站門口男店員，男店員驚恐拍掉空氣槍，林乘隙拉開店門持兩表奪門而出逃逸。

當天下午林搭機返台，同月廿四日將勞力士表攜往高雄當鋪變賣二八○萬元。檢警依據去年十一月五日香港港務處「請求協查調查一宗行劫案」傳真函展開偵查。

檢警去年十一月十一日逮捕林湯駿，在林與女友住處查扣二七○餘萬元、勞力士表四只、各式名牌包、項鍊、玉珮、墜子等贓物。

香港 強盜 當鋪 陳同佳 計程車 搶劫

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